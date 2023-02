RBC stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Den Fokus nun auf Rentabilität zu legen, habe bei dem Essenlieferanten zu unsicheren Wachstumsaussichten geführt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und dies in einer Zeit, in der sich dieser mit hohen Vorjahreszahlen aus dem Vorjahr messen müsse. Sie glaube, dass die Erwartungen der Anleger aber soweit nach unten korrigiert worden seien, dass die Aktie wieder attraktiver erscheine./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 14:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / 14:58 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 42,34EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sherri Malek

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m