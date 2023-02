Das Xposure International Photography Festival versammelt die weltbesten Fotografen in Sharjah

Sharjah, Vae (ots/PRNewswire) - Die 7. Ausgabe des Xposure International

Photography Festival, das vom Sharjah Government Media Bureau (SGMB) organisiert

wurde, eröffnete seine bisher größte Ausgabe dieses Jahres mit der Teilnahme von

mehr als 100 führenden Fotografen aus der ganzen Welt und 68 spektakulären

Einzel- und Gruppenausstellungen mit 1.794 Fotografien.



Die siebentägige Veranstaltung im Expo Center Sharjah bietet den Verfassern von

Inhalten eine einzigartige Gelegenheit, mit den weltweit führenden visuellen

Geschichtenerzählern zu interagieren.





Die Begrüßungsrede bei der Eröffnungszeremonie konzentrierte sich auf die starkeRolle der Fotografie beim Abbau von Stereotypen, die zu falschen und ungenauenWahrnehmungen über Menschen, Länder und Ereignisse in der Gesellschaft führen.Das Festival betont die Untersuchung von Bildern, um unser Verständnis vonFakten zu vertiefen und uns daran zu erinnern, dass Schönheit auch unter denschwierigsten Umständen zu finden ist. Schönheit ist um uns herum, und unsereAufgabe ist es, sie zu sehen, zu leben und zu schätzen. Die Botschaft, dieXposure vermitteln möchte, ist, dass Fotos positive Emotionen und korrekteWahrnehmungen hervorrufen und gleichzeitig unsere Prioritäten als Menschenleiten.Seit der Gründung von Xposure dient dieses Festival als Erinnerung daran, dassSchönheit inmitten des Chaos existiert, und was unsere Reise nachhaltig macht,ist die unerschütterliche Vision und das Engagement von Sharjah.Das Programm von Xposure umfasst 41 Seminare und Podiumsdiskussionen mitführenden Fotografen sowie Edutainment-Veranstaltungen auf "Stage X", umBesucher für das Festival zu begeistern. Darüber hinaus können Fotografen in 63Workshops zusätzliche Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, um unterverschiedensten Umständen und an unterschiedlichen Orten zu fotografieren. Eswerden fortschrittliche Technologien eingesetzt, und die Erfahrung erfahrenerFotografen, ihre Reisen und Erfahrungen mit verschiedenen Arten der Fotografiewerden genutzt.Eine der Hauptveranstaltungen des Festivals ist der Naturschutzgipfel, der sichauf den Klimawandel und die Rolle der Fotografie bei der Dokumentation desKlimawandels auf unserem Planeten konzentriert. Das Festival bietet außerdemeine Fotomesse für Kunstsammler, eine Signierstunde, eine Preisverleihung undeine Messe, die die neuesten Fotoausrüstungen und -werkzeuge präsentiert, umFotografiefans und Abenteurer dabei zu unterstützen, ihre Projekte mitinnovativen Technologien für verschiedene fotografische Zwecke zu realisieren.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2002965/Xposure_Festival.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002957/Xposure_Photography_Festival.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/2002958/Xposure_Photography_Festival2.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/2002959/Xposure_Photography_Festival3.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/2002955/Xposure_Photography_Festival4.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/2002956/Xposure_Photography_Festival5.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-xposure-international-photography-festival-versammelt-die-weltbesten-fotografen-in-sharjah-301748041.htmlPressekontakt:Hussain Almulla - 00971563980067- Hussain.almulla@sgmb.aeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168564/5442403OTS: Sharjah Government Media Bureau