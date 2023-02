HUMANITÄRE MINENRÄUMORGANISATION FORDERT „MARSHALLPLAN FÜR MINEN" FÜR DIE UKRAINE

James Cowan, CEO von HALO, kommentierte dies mit den Worten: „ Die Räumung von nicht explodierten Kampfmittelrückständen und Landminen aus ukrainischem Boden ist eine der größten Herausforderungen, die in der jüngsten Geschichte durch einen Krieg verursacht wurden. Die Lehren aus früheren Konflikten zeigen uns, dass ein einziger Tag mit Kämpfen in etwa zu einem Monat Räumungsarbeiten führt. Das Ausmaß der Bombardierung, die Größe des Territoriums und der bewusste Angriff auf wichtige Infrastruktur machen jedoch ein bisher beispielloses Maß an internationaler Finanzierung und Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nicht-staatkichen Gebern sowie Spender*innen erforderlich, um den Kriegsschutt in der Ukraine beseitigen zu können. Ein endgültiger und koordinierter ‚Marshallplan für Minen' wäre ein klarer Aufruf zum Handeln für die internationale Gemeinschaft."

Open-Source-Satellitenbilder zeigen, dass es im Osten und Süden des Landes Minenfelder gibt, die sich über hunderte Kilometer erstrecken. Eine einzelne befestigte Minenreihe verläuft 90 km von der russischen Grenze bis nördlich der Stadt Lyssytschansk im Osten. Andere Bilder zeigen mehrere Linien russischer Befestigungsanlagen nördlich von Melitopol, die über 300 km zickzackförmig verlaufen. Ähnliche Befestigungen wurden an der kambodschanischen Grenze eingesetzt, wo in den 1980er-Jahren ein 700 km langer Minengürtel verlegt wurde.

Um abschätzen zu können, welcher Aufwand nötig sein wird, um die Ukraine wieder zu einem sicheren Land zu machen, hat der HALO Trust, die größte internationale humanitäre Organisation für Minenräumung mit Programmen in 30 Ländern und Territorien, darunter die Ukraine, Open-Source-Daten analysiert und sie mit seinen früheren Räumarbeiten in Afghanistan, Kambodscha und Mosambik abgeglichen.

KIEW, Ukraine, 16. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Seit zwölf Monaten herrscht Krieg in der Ukraine – seit zwölf Monaten werden dort tagtäglich Minen verlegt. Was es nun dringend braucht, ist ein „Marshallplan für Minen" in der Ukraine, denn das Land steht vor dem größten Sprengstoffproblem des 21. Jahrhunderts.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer