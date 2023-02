HUMANITÄRE MINENRÄUMORGANISATION FORDERT "MARSHALLPLAN FÜR MINEN" FÜR DIE UKRAINE

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Seit zwölf Monaten herrscht Krieg in der

Ukraine - seit zwölf Monaten werden dort tagtäglich Minen verlegt. Was es nun

dringend braucht, ist ein "Marshallplan für Minen" in der Ukraine, denn das Land

steht vor dem größten Sprengstoffproblem des 21. Jahrhunderts.



Um abschätzen zu können, welcher Aufwand nötig sein wird, um die Ukraine wieder

zu einem sicheren Land zu machen, hat der HALO Trust, die größte internationale

humanitäre Organisation für Minenräumung mit Programmen in 30 Ländern und

Territorien, darunter die Ukraine, Open-Source-Daten analysiert und sie mit

seinen früheren Räumarbeiten in Afghanistan, Kambodscha und Mosambik

abgeglichen.