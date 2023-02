Singapurs Plattform für erneuerbare Energien "athein" will 1 Milliarde Dollar für Solar- und Windkraftanlagen beschaffen

Singapur und Hanoi, Vietnam und Manila, Philippinen (ots/PRNewswire) - Der

unabhängige Energieerzeuger https://athein.net/ aus Singapur, der kürzlich als

Joint Venture von vier südostasiatischen Unternehmen gegründet wurde, hat sich

das ehrgeizige Ziel gesetzt, in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde Dollar zu

beschaffen. Damit soll seine Solar- und Windenergie-Pipeline in Australien,

Indien, den Philippinen und Vietnam finanziert werden, die derzeit 2 GWp an in

Betrieb befindlichen Anlagen und Projekten in der Entwicklungsphase umfasst.



"Wir leben im goldenen Zeitalter der erneuerbaren Energien. Trotz sinkender

Subventionen für saubere Energie, trotz der aktuellen wirtschaftlichen

Turbulenzen - Inflation, Währungsschwankungen, Engpässe in der Lieferkette und

Logistik - wird 2023 ein weiteres Rekordjahr für Investitionen in grüne Energie

werden", sagte Milan Koev, Mitbegründer und CEO von athein. .