Vom Bereich der größeren Unterstützung haben wir uns im DAX nun wieder deutlich entfernt. In der ersten Morgenanalyse dieser Woche vom 13.02.2023 hatten wir auf das Niveau um 15.300 wie folgt gebaut:

20230213 DAX Vorboerse

Am Mittwoch sprachen wir über die Fortsetzung der Erholungsrallye mit diesem Bild (Rückblick):

20230214 DAX XETRA mittelfristig GAP

Daran änderten auch die weniger deutlich korrigierten Zahlen zu den US-Verbraucherpreisen am Dienstag per Saldo nichts. Denn die Stimmung blieb übergeordnet positiv und das Sentiment weiterhin an der Schwelle zur Gier - vor allem in den USA:

2023-02-16 Fear and Greed

Auf diese Daten folgte im DAX ein neues Monatshoch, an welches wir uns dann gestern nach einer schwächeren Eröffnung wieder annäherten:

20230216 DAX Xetra Wochenverlauf

Insbesondere die Wall Street zeigte ihre Stärke und das Kaufinteresse bei Anleger:innen. Doch zunächst wurde auch dort ein Unterstützungsbereich getestet - im Nasdaq der wichtige 12.500er-Bereich. Zwischen dem ersten Versuch des GAP-close und dieser Unterstützung handelte ich gestern LIVE einen Short wie folgt:

Dieses Trading an der Wall Street setzte ich mit meinem Broker JFD um

202302_AndreasBernstein_Wallstreet Livetrading_7 Sessions

Nach dem Test kamen die Käufer in die Überzahl und schaffte es, alle wichtigen US-Indizes komplett ins Plus zu drehen:

2023-02-15 Wall Street Index

Im DAX bedeutete dies einen Plustag zur Wochenmitte zu vollziehen und wieder über 15.500 Punkten zu schliessen. Der Blick auf die Daten der Börse Frankfurt lässt auch hier den Tagestrend deutlich erkennen:

2023-02-15 DAX Aktien Boerse Frankfurt

Was blieb davon in der Vorbörse am Donnerstag zurück?

Trading-Ideen zum Karnevalstag 16.02.2023

Mittelfristig ist der DAX damit in diesen alten GAP-Bereich eingelaufen, welcher am Mittwoch dynamisch geschlossen wurde:

20230216 DAX Xetra mittelfristig

Dort notiert heute Morgen auch der Endloskontrakt, welcher sogar das ehemalige Monatshoch schon überschritten hat. Wir sind damit womöglich schon in der weiteren Aufwärtsbewegung zum Monats- und Jahreshoch im Index und somit weiter im Aufwärtstrend:

20230216 DAX Endloskontrakt

Aus der Vorbörse heraus ist zudem das neue GAP zu beachten, was wir mit diesen Indikationen nuna uf der Unterseite verzeichnen.

Weitere Details dazu bekommst Du noch einmal ausführlich im Livetradingroom mit Marcus Klebe ab 10.00 Uhr präsentiert:

LiveTradingRoom Andreas Bernstein

Wir treffen uns gleich wieder mit vielen anderen Referenten im Livestream auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN wenn Du magst:

Termine am 16.02.2023

Auch in dieser Woche spielen weitern Quartalszahlen eine relevante Rolle. Gestern nachörslich die Shopify und Cisco Systems, heute dann u.a. Applied Materials. Die Wochenübersicht findest Du hier:

20230213 Earnings Woche

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute mehrere Reden aus dem Notenbankumfeld EZB und FED relevant

An harten Wirtschaftsdaten verweise ich wieder auf 14.30 Uhr. Dort stehen die US-Erzeugerpreise auf der Agenda, parallel die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung ind en uSA und der Philly-Fed-Herstellungsindex.

Alle wichtigen Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen.

B2023-02-16 Wirtschaftsdaten

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

