PNE: Aktie derzeit fair bewertet

Nach Darstellung von SMC-Research hat PNE im letzten Geschäftsjahr sein operatives Gewinnziel übertroffen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht den fundamental abgeleiteten fairen Wert jetzt etwas höher, hat aber nach dem Abbruch der Verkaufsgespräche von Photon Management die unterstellte spekulative Übernahmeprämie reduziert. In Summe sieht er die Aktie im Moment als in etwa fair bewertet an.

Trotzdem habe die Aktie zuletzt nach einer über lange Zeit äußerst starken Performance einen kräftigen Dämpfer hinnehmen müssen, was darauf zurückzuführen sei, dass Großaktionär Photon Management, eine Tochter von Morgan Stanley Infrastructure, die Verhandlungen über einen Verkauf der Position vorerst abgebrochen habe. Eine vollständige Veräußerung an einen Interessenten hätte ein Übernahmeangebot zur Folge gehabt, so die Analysten.

Sie hatten der Aktie in ihrem letzten Update im November ein spekulative Übernahmeprämie von 25 Prozent auf den fairen Wert zugebilligt. Da ein späterer Verkauf der Photon-Position weiter wahrscheinlich sei, halten sie einen Aufschlag immer noch für gerechtfertigt, reduzieren diesen aber vorerst auf 10 Prozent. Zusammen mit dem Roll-over ihres Modells auf das neue Basisjahr 2023 und erhöhten Diskontierungszinsen, was per Saldo (in Verbindung mit geringfügig erhöhten Gewinnschätzungen) zu einem Anstieg des von ihnen ermittelten fairen Werts je Aktie von 15,33 auf 16,74 Euro geführt habe, sehen die Analysten das Kursziel nun bei 18,40 Euro – die Reduktion des spekulativen Aufschlags habe damit zu einer leichten Absenkung geführt, zuvor habe ihr Kursziel bei 19,00 Euro gelegen.

Damit stufen die Analysten die Aktie von PNE im Moment als in etwa fair bewertet ein und bestätigen ihr Urteil „Hold“.

Die PNE Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 17,34EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 18,40 EUR