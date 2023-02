So schnell wie möglich möchte Element79 Gold (WKN A3E41D / CSE ELEM) die hochgradige Gold- und Silbermine Lucero in Peru wieder in Produktion bringen. Während man das vorbereitet und als Teil dessen, treibt das Unternehmen die Exploration auf der Liegenschaft voran. Jetzt legte man positive Ergebnisse einer Beprobung aus dem vergangenen Jahr vor.



Blick auf das Projekt Lucero in Peru; Quelle: Element 79 Gold

2022 waren Vertreter von Element79 Gold auf dem Projekt und entnahmen Stichproben, die nun Gehalte von bis zu 7,7 g/t Gold, 916 g/t Silber, 1,1% Blei und 0,5% Zink aufwiesen. Die Proben stammten dabei sowohl von Bereichen, in denen jüngst lokale Goldschürfer aktiv waren als auch aus einer Reihe von Quarzkarbonatadern, die auf dem Projekt zu beobachten sind. Damit, so CEO James Tworek, sei die hochgradige Beschaffenheit von Lucero einmal mehr bestätigt.

Die Proben, die das Unternehmen während des Besuchs auf dem Projekt im letzten Jahr entnahm, ähneln in ihren Ergebnissen zudem jenen, die für einen vor Kurzem veröffentlichten technischen Bericht gesammelt wurden und bis zu 78,7 g/t Gold und 2.856 g/t Silber aufwiesen.

Auf Lucero wurde nicht nur in der Vergangenheit von Buenaventura (1998-2004) mit einem durchschnittlichen Gehalt von 14 g/t Gold und 373 g/t Silber produziert, auch die lokalen Goldschürfer gewinnen dem Unternehmen zufolge hochgradiges Erz. Lucero weist 74 bekannte Erzadern auf, von denen bisher gerade einmal 14 kommerziell ausgebeutet wurden. Und Element79 zufolge besteht das Potenzial, weitere Adern zu entdecken.

Jetzt stellt das Unternehmen die Ergebnisse zusammen, die aus Oberflächen- und ausgewählten untertägigen Proben gewonnen wurden, um das für dieses Jahr geplante Explorationsprogramm auszurichten. Das umfasst in der ersten Phase zusätzliche Kartierungen und Beprobungen historischer Abbaugebiete sowie unterirdische Packsackbohrungen in bekannten Adern.

In der zweiten Phase folgen dann die LIDAR-Fernkartierung ausgewählter Abbaustellen, zusätzliche Packsackbohrungen, Diamantkernbohrungen von der Oberfläche, einschließlich der Erprobung von Zielen mit hoher Sulfidierung, die 3D-Modellierung des historischen Abbaus und der bekannten Adern, Desktop-Studien zur möglichen Wiederaufnahme des Kleinbergbaus und die Untersuchung der Möglichkeit, nahegelegene Mühlenleistung zu nutzen.

Lucero weist auch das Potenzial auf, Mineralisierung mit hohem Sulfidierungsgrad zu beherbergen. Diese Art der Mineralisierung wurde bisher nicht erkundet, da man sich in der Vergangenheit auf hochgradige Adern mit geringer Sulfidierung konzentrierte. Der frühere Betreiber Condor Resources und das Unternehmen haben bei der Besichtigung des Geländes Anzeichen für Texturen festgestellt, die auf eine Art der Mineralisierung hindeuten, welche die Möglichkeit bieten, potenziell einen Tagebau zu errichten, in dem disseminierte Gold-Silber-Mineralisierung in großen Mengen abgebaut werden könnte.

Wir sind gespannt, wie Element79 Gold mit diesen Arbeiten vorankommt und freuen uns auf einen regelmäßigen Newsflow. Sollte es tatsächlich gelingen, die Mine innerhalb von 12 bis 18 Monaten wieder zur Produktion zu bringen, wäre das ein wahrer Meilenstein für das Unternehmen.

