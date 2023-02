GORE STARTET STUDIE ZUR EVALUIERUNG DER GORE® VIABAHN® VBX BALLONEXPANDIERBAREN ENDOPROTHESE ALS ÜBERBRÜCKUNGSSTENT

Putzbrunn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die EMBRACE-Studie zielt darauf ab,

die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der GORE® VIABAHN® VBX

ballonexpandierbaren Endoprothese zu bewerten, wenn sie als Überbrückungsstent

mit gebranchten und fenestrierten Aortenstentgrafts bei der Behandlung von

Aortenaneurysmen mit den Nieren-Mesenterialarterien verwendet wird.



W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore) hat bekannt gegeben, dass es die

EMBRACE-Studie initiiert, um reale Daten über die GORE® VIABAHN® VBX

ballonexpandierbare Endoprothese (VBX Stent Graft) zu erfassen, die als

Überbrückungsstent in Verbindung mit einem gebranchten/fenestrierten

Aortenstentgraft verwendet wird.





Diese multizentrische, retrospektive und prospektive Studie wird durchgeführt,um die klinische Leistungsfähigkeit und Sicherheit des VBX Stent Graft alsÜberbrückungsstent zu bewerten. Bis zu 15 Standorte in Europa müssen mindestens220 Patienten, die mit dem VBX Stent Graft behandelt wurden, in die Studieaufnehmen. Die Studienteilnehmer werden voraussichtlich bis zu fünf Jahre nachdem ersten Eingriff Kontrolluntersuchungen haben.Der primäre Wirksamkeitsendpunkt ist die Durchgängigkeit des Zielgefäßes nach 12Monaten. Andere sekundäre Endpunkte werden den technischen Erfolg,Reinterventionen und die Instabilität des Zielgefäßes aus der Sicht derLeistungsfähigkeit sowie die durch Aneurysma bedingte Sterblichkeit und diewichtigsten unerwünschten Ereignisse aus der Sicherheitsperspektive behandeln.Die Ein-Jahres-Ergebnisse der Studie werden für Mitte 2023 erwartet, und dieErgebnisse sollen danach veröffentlicht und auf größeren Kongressen präsentiertwerden."Derzeit werden alle Stents bei fenestrierten und gebranchten endovaskulärenEingriffen zulassungsüberschreitend verwendet. Diese Studie wird die klinischeLeistung des VBX Stent Graft bewerten und letztendlich die Erweiterung derIndikation für die zulassungsgerechte Verwendung unterstützen", so Prof. LucaBertoglio, Associate Professor, Vascular Surgery, Spedali Civili Brescia undKoordinierender Prüfarzt der Studie. "Die EMBRACE-Studie wird die praktischeEffektivität und Sicherheit der Endoprothese mit minimalen Inklusions- undAusschlusskriterien verfolgen, und ich freue mich auf die Ergebnisse und denlangfristigen Wert des VBX Stent Grafts."Der VBX Stent Graft bietet eine präzise Versorgung und unterstützt positiveErgebnisse bei komplexen aortoiliakalen Anwendungen. Die Endoprothese wurdeunter Verwendung der ePTFE-Stentgraft-Technologie mit kleinem Durchmesser derGORE® VIABAHN® Endoprothese entwickelt. Der VBX Stent Graft ist in einer Reihe