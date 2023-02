Medienkonzern Relx will Dividende erhöhen und erneut Aktien zurückkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der britische Medienkonzern Relx will nach einem erfolgreichen Jahr die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen. Die Aktionäre sollen für 2022 je Schein 54,6 Pence erhalten und damit ein Zehntel mehr als noch im Vorjahr, wie das im Stoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Zudem kündigte Konzernchef Erik Engstrom weitere Aktienrückkäufe an. Die Papiere stiegen in London zum Handelsstart auf ein Rekordhoch.

Relx will im laufenden Jahr eigene Anteile im Volumen von bis zu 800 Millionen Pfund (902,5 Mio Euro) erwerben. 150 Millionen Pfund seien bereits erreicht, hieß es. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen demnach eigene Aktien für eine halbe Milliarde Pfund zurückgekauft.