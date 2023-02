Faeser stellt Vorschläge zur Flüchtlingsunterbringung in Aussicht

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will Ländern und Kommunen bei einem Flüchtlingsgipfel in ihrem Haus Vorschläge zur Unterbringung von Geflüchteten machen. "Das Bauministerium ist heute vertreten, so dass wir noch mal konkret auch über Grundstücke, über frei stehenden Wohnraum reden können", sagte Faeser am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Helfen würden aus ihrer Sicht etwa Grundstücke für Container. "Was auch hilft, ist, frei stehenden Wohnraum zu reaktivieren und Erleichterungen im Bauleitverfahren." All das könne das Bauministerium anbieten.

Faeser dämpfte aber erneut die Erwartungen der Länder und Kommunen an eine höhere finanzielle Unterstützung des Bundes. "Die Verabredung zur Finanzlage ist ja, dass der Bundeskanzler das mit den Ministerpräsidenten um Ostern herum wieder berät", sagte sie. Für dieses Jahr seien bereits 2,75 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt worden. "Und die können, glaube ich, Mitte Februar noch nicht ausgegeben sein."