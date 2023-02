ReNew stellt neue Markenidentität vor und unterstreicht seine Führungsrolle bei der Bereitstellung von Lösungen zur Dekarbonisierung

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - - Aus ReNew Power wird ReNew - die Zukunft

der Energie



ReNew Power, ein Pionier im Bereich der erneuerbaren Energien, hat eine

strategische Entscheidung getroffen, sich in ReNew umzubenennen. Die neue

Markenidentität spiegelt den Übergang des Unternehmens von einem reinen

unabhängigen Energieerzeuger für erneuerbare Energien zu einem

End-to-End-Anbieter von Lösungen im gesamten Spektrum der Dekarbonisierung

wider.



Im Einklang mit seiner Strategie, sich auf das gesamte Ökosystem erneuerbarer

Energieträger zu konzentrieren, ist ReNew führend in der Entwicklung neuer

Lösungen zur Dekarbonisierung, wie zum Beispiel grünem Wasserstoff,

Energiespeicherung, Kohlenstoffmärkten und Solaranlagen, und ist in der Lage,

die Netto-Null-Ziele von Unternehmen zu unterstützen. Das Unternehmen ist ein

Pionier bei der Nutzung digitaler Technologien, um den Übergang zu grüner

Energie zu beschleunigen und die besonderen Anforderungen des B2B-Segments in

Indien zu erfüllen, wo es die Marktführerschaft innehat. Die neue Identität von

ReNew wird seine Position als Marktführer im Bereich der Energiedienstleistungen

sowie als eine globale Marke mit starken Wurzeln in Indien untermauern.