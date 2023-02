Gestern wieder einmal der Nasdaq mit einer Rally - und das trotz steigender Renditen und stärkerem Dollar. Aktienmärkte gegen Anleihemärkte und Devisenmärkte - wer ist schlauer? Die Historie gibt hier eine eindeutige Antwort. Diese Bullshit-Rally vor allem von Nasdaq-Aktien ist eine Art Echo-Blase des Jahres 2021, bei der vor allem jene Aktien steigen, die 2021 explodierten und dann 2022 implodierten. Diese Bullshit-Rally läuft gegen eine Wand steigender Zinsen - und das ist der massive Unterschied zum Jahr 2021 mit damaligen Nullzinsen, weswegen diese Rally noch viel weniger Sinn macht als das, was im Jahr 2021 passiert ist! Ein entscheidender Treiber sind vor allem die Optionen, vor allem die noch am selben Tag verfallenden Optionen (0DTE) - das wird nun schwieriger vor dem kleinen Verfall am morgigen Freitag..

Hinweise aus Video:

1. Österreich klebt am Gas aus Russland

2. Russland: Überdehnte Lieferrouten bei „dunkler“ Tankerflotte werden ein Problem

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/



Das Video "Nasdaq: Die Bullshit-Rally vor dem (kleinen) Verfall!" sehen Sie hier..