Darmstädter Haftungsdach INNO INVEST wächst und strebt Innovationsführerschaft im Wettbewerb um Vermögensverwalter, Anlageberater und Fintechs an (FOTO)

Darmstadt (ots) - Wettbewerbsvorteil ist die eigens entwickelte Wealthtech- und

Investment-Plattform von Deutschlands erstem BaFin-reguliertem Fintech mit

Haftungsdach. Starke Kooperationen mit Interactive Brokers und FNZ ebase

ermöglichen Investment-as-a-Service Angebote für Unternehmen und Endkunden.



- Kostenlose Beratungs- und Protokollierungs-Software

- Neuentwickeltes Order- und Advisory-Tool

- Moderne API-Schnittstellen, computergestütztes Handelssystem und Robo-Advisory

- Brokerage-as-a-Service für Orderrouting zu 130 Börsen für alle gängigen

Investmentprodukte

- Haftungsdach-Partnerschaft mit Top10 Finanzvertrieb VALUNIQ, Fintechs und

einem Mix aus klassischen Beratern und Vermittlern treibt operatives Wachstum

an





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Im Wettbewerb einzigartig - als modernes Wertpapierinstitut höchst innovativ.Dieses Motto gilt nicht nur für den hauseigenen Robo-Advisor, sondern auch fürden Geschäftsbereich Haftungsdach. Dafür positioniert sich die INNO INVEST(https://inno-invest.de) nahezu konkurrenzlos als Innovationsführer imHaftungsdach-Markt. Grundlage für das innovative Angebot von hoch-modernemInvestment-as-a-Service ist die eigens entwickelte Wealthtech-Plattform, die alsPlug-and-Play-Lösung die gesamte Wertpapier-Wertschöpfungskette digitalabbildet.Sämtliche Prozesse sind vollautomatisiert und werden stetig weiterentwickelt.Denn über die Wealthtech-Plattform steuert die INNO INVEST das eigene PrivateBanking und den Robo-Advisor - papierlos, effizient skalierbar und frei vonProzessbrüchen. "Was wir haben, geben wir weiter. Die am Haftungsdachangeschlossenen vertraglich gebundenen Vermittler erhalten den uneingeschränktenZugang zur Plattform, zu allen Prozessen und auf Wunsch auch zu unsererInvestment-API", erklärt Stefan Schmitt, Geschäftsführer der INNO INVEST.Für Haftungsdach-Partner bietet die INNO INVEST neben klassischenKooperationsmodellen auch unterschiedliche Onboarding-Formate als Whitelabeloder moderne API-Schnittstellen, bspw. für Investment-Apps, an. So wird einsicherer und verlässlicher Zugang zur Wealthtech-Plattform ermöglicht.Vermögensverwalter, Anlageberater und Fintechs können dabei die gesamteBandbreite der Investmentmöglichkeiten, von Aktien, ETFs, Fonds,Investmentsparplänen und sogar Optionen, abrufen. "Bis auf Krypto. Wir haben unsdazu entschieden, den stark risikobehafteten Vertrieb von krypto-basiertenAnlageformen an Privatkunden nicht über das Haftungsdach zu forcieren.Krypto-Fintechs erteilen wir leider eine klare Absage" sagt Stefan Schmitt.