1,1 Millionen Zuzüge von Menschen aus der Ukraine im Jahr 2022

WIESBADEN (ots) -



- 139 000 Fortzüge aus Deutschland in die Ukraine registriert

- Nettozuwanderung aus der Ukraine in 2022 (+962 000) war größer als die aus

Syrien, Afghanistan und dem Irak von 2014 bis 2016 zusammen (+834 000)

- Ukrainische Staatsangehörige waren im Oktober 2022 die zweitgrößte

ausländische Bevölkerungsgruppe nach türkischen Staatsangehörigen

- Anteil der Ukrainerinnen und Ukrainer an der Gesamtbevölkerung zuletzt in

Berlin und Hamburg am höchsten, in Schleswig-Holstein am niedrigsten



Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 haben Millionen

Menschen das Land verlassen. In Deutschland wurden im Jahr 2022 rund 1,1

Millionen Zuzüge von Menschen aus der Ukraine erfasst, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse und einer Sonderauswertung

aus der Wanderungsstatistik mitteilt. Gut zwei Drittel (68 %) der Zugewanderten

kamen von März bis Mai 2022, also in den ersten drei Monaten nach dem Angriff.