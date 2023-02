Europäisches Umweltbüro Deutscher Mittelständler STIEBEL ELTRON ist "Leader" der Energiewende 2023 (FOTO)

Holzminden (ots) - +++EEB hat Produkt-Palette der Heizungshersteller auf

Klimafreundlichkeit untersucht+++Gesamtes Portfolio von Stiebel Eltron mit

Klimazielen vereinbar+++



Stiebel Eltron ist einer der führenden Anbieter klimafreundlicher

Heiztechnologie in Europa: Die gesamte Produkt-Palette des deutschen

Mittelständlers ist mit den Klimazielen vereinbar. Laut Marktanalyse des

Europäischen Umweltbüros (EEB) führen Unternehmen dieser "Leaders"-Gruppe die

Energiewende in den Heizungskellern an - sie setzen heute schon strengere

Maßstäbe an die eigenen Technologien an als der Gesetzgeber fordert. Das

European Environmental Bureau (EEB) hat die Portfolios der größten

Heizungshersteller auf dem europäischen Markt untersucht und die besten

Unternehmen mit dem "Leader-Status" bewertet.