„Auf Werbetour bei Rohstofflieferanten“ – so titelte die Tagesschau auf ihrer Webseite anlässlich des Besuchs von Kanzler Olaf Scholz im Süden Lateinamerikas. Im Fokus stand dabei vor allem Lithium. Im sogenannten Lithium-Triangle liegen laut US Geological Survey schließlich die mit Abstand größten Lithium-Reserven der Welt. Aktuell ist zwar Australien noch der größte Produzent, doch deren Material geht zu 60 bis 70 Prozent nach China, wo es weiterverarbeitet und im In- wie Ausland verkauft wird.

Scholz sieht nicht ohne Grund in Chile einen „Wunschpartner“. Denn neben Lithium ist der Andenstaat auch der größte Kupferproduzent der Welt. In jedem Elektroauto steckt drei- bis viermal von dem roten Metall wie in einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Beide Rohstoffe braucht die deutsche Autoindustrie. Chile hat zudem noch weitere Vorteile. Hier handelt es sich um sogenannte Brine oder Sole-Vorkommen aus Salzseen. Der Abbau ist deutlich einfacher und kostengünstiger als bei Hartgestein-Lithium, wie es in Australien und Kanada vorherrscht. Nicht zuletzt gewinnt Chile 90 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen. Damit erfüllen Rohstoffe aus dem Land auch die strengen EU-Vorgaben hinsichtlich des CO2-Abdrucks.

Doch Deutschland ist spät dran. Der US-Konzern Albemarle ist bereits mit eigenem Abbau in Chile vertreten. Zudem kann Chiles Lithium vom „Inflation Reduction Act“ der US-Regierung profitieren, was es für US-Konzerne spannend macht. Nicht zuletzt haben die Vereinigten Staaten bisher keine eigene Produktion und nur wenige Lithium-Projekte im eigenen Land, die derzeit entwickelt werden.

Dazu kommt der Faktor China. Die Ostasiaten haben sich frühzeitig in Südamerika engagiert. Es besitzt schließlich den größten Elektroautomarkt der Welt und die größten Batteriekapazitäten. Nicht zuletzt will Beijing die Abhängigkeit von australischen Lieferungen reduzieren. Down under könnte unter dem Druck der USA kommen und sich neu orientieren müssen. China hat daher geschickt bereits etliche Beteiligungen eingefädelt. Dazu gehören Lithium Americas in Argentinien. Aber auch die chilenische SQM, an der Tianqi Lithium 23 Prozent hält. Zudem hat sich Chengze International Limited an Lithium Chile beteiligt.