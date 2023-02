LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx will nach einem erfolgreichen Jahr die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen. 2022 konnte der Vorstand Umsatz und operativen Gewinn deutlich ausbauen, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Anleger zeigten sich erfreut über die Ankündigungen und ließen die Relx-Aktie am Morgen auf ein Rekordhoch schnellen.

Mit einem Kursplus von rund 3,6 Prozent kosteten die Aktien zuletzt 2536 Pence. Relx gehörte damit zu den größten Gewinnern im Stoxx Europe 50 . Seit dem Jahreswechsel ergibt sich so ein Plus von rund elf Prozent. Weit über 40 Prozent mehr in der Tasche hat, wer seit zwei Jahren Anteile des Unternehmens hält, das früher unter dem Namen Reed Elsevier firmierte.