Ausblick auf das Börsenjahr 2023 - Die Chancen und Risiken für Anleger (FOTO)

Zwickau (ots) - Das Jahr 2022 hat vielen Anlegern mit kräftigen Kursverlusten zu

schaffen gemacht. Der Krieg, die Inflation und die Energiekrise haben der

Wirtschaft merklich Schaden zugefügt. Ein Ende der Inflation ist nicht in Sicht,

obwohl die Europäische Zentralbank alles dafür tut, der deutschen und

europäischen Wirtschaft eine sanfte Landung zu ermöglichen.



"Die Stimmung auf dem Aktienmarkt ist aktuell sehr getrübt", erklärt Jens Rabe,

Börsenhändler und Berater mit mehr als 25 Jahren Börsenerfahrung. "Die

Aussichten auf das neue Jahr sind eher negativ: So wird zunächst eine Rezession

erwartet. Langfristig betrachtet sind solche Jahre allerdings Ausnahmen. Mehr

noch, sie können auch aussichtsreiche Kaufgelegenheiten sein." Im Folgenden

verrät Jens Rabe, was er im Börsenjahr 2023 erwartet - und warum es jetzt ein

guter Moment ist, um an der Börse einzusteigen.





Überraschende Börsenentwicklungen im Jahr 2022Die Börse hat im vergangenen Jahr stark gelitten. Je nach Anlegergruppe war dasJahr 2022 mehr als überraschend. Nur die wenigsten Investoren dürften mit denstarken Verlusten mächtiger Tech-Riesen wie Google, Amazon oder Facebook gerechnet haben. Hier lagen die Verluste teilweise im 50- bis 60-prozentigenBereich. Gerade Top-Firmen haben teilweise sogar noch mehr verloren als derbreite Markt.Viele Anleger hat diese Entwicklung extrem hart getroffen. Ebenfallsüberraschend war die unglaubliche Stärke des Dollars, mit der sicherlich niemandgerechnet hatte. Statt zu implodieren, hat er im vergangenen Jahr enorm an Wertgewonnen. Über den Bitcoin lässt sich das leider nicht sagen: Obwohl er vonCrypto-Fans jahrelang als der beste Inflationsschutz gehandelt wurde, hat sichim Börsenjahr 2022 gezeigt, dass es sich in Wirklichkeit um ein reinspekulatives Asset handelt.Diese Chancen und Risiken birgt der Markt für AnlegerDas Jahr 2023 könnte nach Meinung von Experten ein besseres Jahr für Anlegerwerden. Auf jeden Fall ist von vielen neuen Überraschungen auszugehen, die nichtnur Risiken, sondern auch Chancen für Investoren in sich bergen. Gerade inEuropa performen die Aktien aktuell sehr gut. Auch der Euro scheint langsamwieder zu alter Stärke zurückzufinden.Es ist also bei weitem nicht so, dass nur Schlimmes zu erwarten ist. Weiterhinzu kämpfen haben anscheinend die besagten Tech-Riesen - und auch andernortswerden die Aktienpreise teilweise wohl noch weiter einbrechen. Das Börsenjahr2023 wird also wohl höchst volatil: Es wird viele Schwankungen, aber auch großeChancen für Anleger geben, die jetzt mit dem Gedanken spielen, an der Börse inAktion zu treten.Darauf sollten sich Anleger einstellenDer größte Stolperstein für Anfänger, die im Jahr 2023 am Aktienmarktdurchstarten möchten, wird wohl die hohe Volatilität sein. Auch wird es aufgrundder hohen Inflation nicht mehr reichen, einfach breite Indizes zu kaufen, denndurch die hohe Gewichtung der Tech-Riesen werden diese Indizes weiterhin unterDruck stehen.Etliche Unternehmen werden in diesem Jahr Probleme haben, ihre Gewinnmargen hochzu halten. Auf der anderen Seite wird es aber auch Unternehmen in anderenSektoren geben, die ihre Gewinne erhöhen werden. Immer wieder wird es Anstiege,Rückgänge und Rückschläge geben. Entsprechend wichtig ist es, dass Anleger klugund weitsichtig an das Thema Aktien herangehen. Gerade Anfänger sollten ersteinmal keine großen Beträge investieren - und im Zweifel einen Experten um Ratfragen.Über Jens Rabe:Jens Rabe ist Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe. Gemeinsammit seinem Team verhilft er Unternehmern, Selbstständigen und leitendenAngestellten zu einem regelmäßigen Einkommen an der Börse. Weitere Informationenunter: https://www.jensrabe.de/ .Pressekontakt:Rabe Holding GmbH & Co. KGVertreten durch: Jens Rabehttps://www.jensrabe.deE-Mail: mailto:info@jensrabe.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/143907/5442529OTS: Jens Rabe