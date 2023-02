"Salzburger Berghochzeit" vor perfekter, alpiner Kulisse

--------------------------------------------------------------

Flachau (ots) - Auf der Alm, im Ballon oder unterm Gipfelkreuz: Heiraten in derSalzburger SportweltHerzklopfen verursachen in der Salzburger Sportwelt nicht nur fantastischeGipfelbesteigungen, sondern auch die einzigartigen Hochzeitslocations zwischenBerg und Tal, zwischen Himmel und Erde. In den sieben Ferienorten Flachau,Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoosfinden Brautpaare verwunschen schöne Plätze vor, die romantischer nicht seinkönnten. Gefeiert wird mit der ganzen Gästeschar auf idyllisch gelegenenAlmhütten und in Bergrestaurants, in uralten Schlössern und Kapellen, anBergseen und Gipfelkreuzen, auf Kraftplätzen und in barocken Kirchen. Und auchdie Flitterwochen in den Bergen beginnen direkt im Anschluss an den großen Tag.Duftende Orchideen wachsen entlang von Almwegen, Brautkränze werden ausGartenmyrte geflochten und rund um die Bergseen ranken sich mystische Sagen: DieSalzburger Sportwelt ist eine uralte Natur- und Kulturlandschaft, die anRomantik kaum zu überbieten ist und in der überlieferte Traditionen nach wie voreine große Rolle spielen: So werden auch die großen Feste des Lebens gefeiert!Heiraten im Einklang mit der Natur und umgeben von den ElementenWollgras schaukelt im Wind, die Dohlen kreisen am Himmel und das Herz möchte vorGlück übersprudeln: Immer mehr Brautpaare sind auf der Suche nach genau diesenbesonderen Orten - weit weg vom Trubel, den Massen und dem Alltag, dafür mittenin der Natur, umgeben von majestätischen Gipfeln, in der Stille und ganz nah amsiebten Himmel. Die Salzburger Sportwelt hat das Angebot von Gastgebern,Gastronomie, Hotels, Standesämtern und weiteren Hochzeitsexperten wie Floristen,Traurednern, Fotografen, Friseuren und Dirndlschneiderinnen gebündelt undrichtet sich unter dem Namen "Salzburger Berghochzeit" und einemserviceorientierten Rund-um-Angebot an Brautpaare, die auf der Suche nachbesonderen Locations und Erinnerungen sind.Heiraten auf der Alm und "Green Wedding" im nachhaltigen Wagrain-KleinarlIn allen sieben Ferienorten gibt es idyllisch gelegene Almhütten undBergrestaurants, die sich auf die Bedürfnisse von Brautpaaren und derenGästeschar spezialisiert haben: So etwa die Reitlehenalm (1.280 m) mit PanoramaBar Lounge in Eben, das Hochnössler Bergrestaurant (1.300) mit eigenem Bergseein Altenmarkt-Zauchensee oder die mega-stylische Lisa Alm (1.520 m) in Flachau.