BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucher sollen ihre Ansprüche gegenüber Unternehmen künftig leichter und schneller gemeinschaftlich durchsetzen können. Einen innerhalb der Bundesregierung noch umstrittenen Referentenentwurf für ein entsprechendes Gesetz hat Justizminister Marco Buschmann (FDP) am Donnerstag zur Abstimmung an Länder und Verbände verschickt. Zur Anwendung kommen könnte die sogenannte Abhilfeklage etwa in Fällen, wo Kundinnen und Kunden einer Fluggesellschaft nach einem annullierten Flug gemeinsam Entschädigung fordern oder wenn eine Bank massenhaft Verträge mit einer unwirksamen Klausel abgeschlossen hat.

Bei dem Vorhaben gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen Buschmann und der auch für Verbraucherschutz zuständigen Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Gleichzeitig drängt die Zeit. Denn Deutschland hätte eine entsprechende EU-Richtlinie eigentlich schon im Dezember 2022 umsetzen müssen. Aus Sicht der Grünen sind die Hürden für die gemeinsame Klage zu hoch, beispielsweise was die Voraussetzungen angeht, unter denen ein Verband klageberechtigt ist.