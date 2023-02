PARIS (dpa-AFX) - Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr Aufwind von höheren Preisen und dem schwachen Euro bekommen. Der Umsatz legte in den sechs Monaten bis Ende Dezember um 19 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro zu, wie der Anbieter von Marken wie Jameson, Absolut oder Havana Club am Donnerstag in Paris mitteilte. Aus eigener Kraft, das heißt ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen, wäre der Erlös um 12 Prozent geklettert, hieß es. Zehn Prozentpunkte Wachstum kamen allein aus Preiserhöhungen. Der Kurs der Pernod-Ricard-Aktie zog am Vormittag um rund fünf Prozent an und lag damit an der Spitze des Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50 .

Mit dem Anstieg setzte die Aktie die Erholung der vergangenen Wochen und Monate fort. Zudem näherte sich der Kurs mit inzwischen knapp 200 Euro wieder dem Rekordhoch von 217,20 Euro aus dem Januar 2022. Mit dem organischen Wachstum habe Pernod sowohl die Markterwartungen als auch seine eigenen Schätzungen spürbar übertroffen, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Olivier Nicolai. Das Management habe sich zudem überraschend zuversichtlich für eine Erholung in China gezeigt. Auch die Margen seien im ersten Halbjahr stärker gewesen als gedacht, schrieb Jefferies-Experte Edward Mundy.