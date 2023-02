STIFEL stuft Airbus auf 'Buy'

NUR PROFRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen und vor der Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Insgesamt sei das Zahlenwerk des Flugzeugbauers solide gewesen, schrieb Analyst Harry Breach am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Trotz des unter den Konsensschätzungen liegenden Ausblicks - insbesondere was die Ankündigung eines rückläufigen freien Barmittelzuflusses (FCF) im laufenden Jahr angehe - seien die Aussagen beruhigend. Breach rät zum Kauf der Aktie im Falle einer Kursschwäche./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 01:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 01:43 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 122,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: STIFEL

Analyst: Harry Breach

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A