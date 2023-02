Neuer Jackery Solargenerator 1500 Pro ab sofort verfügbar

Berlin (ots/PRNewswire) - Nachhaltiges Kraftpaket mit hocheffizientem Solarmodul

und Ultra-Charging in 2 Stunden liefert 1800 Watt Dauerleistung



Jackery (https://de.jackery.com/?utm_source=pr&utm_campaign=1500P) , weltweit

führender Anbieter von tragbaren umweltfreundlichen Stromversorgungslösungen,

erweitert seine hochwertige Pro-Produktfamilie um den neuen Solargenerator 1500

Pro (https://de.jackery.com/products/solar-generator-1500-pro?utm_source=pr&utm_

campaign=1500P) . Designed für Outdoor-Enthusiasten ist die leistungsstarke,

mobile Lösung des CES Innovation Award Gewinners Jackery ab sofort verfügbar.

Bestehend aus der Powerstation Explorer 1500 Pro mit 1512 Wh und dem faltbaren

Solarpanel SolarSaga 200W bietet der neue Solargenerator jederzeit einfachen

Zugang zu sauberer Energie.





"Der Solargenerator 1500 Pro ist mit seinem hocheffizienten Panel, einerAusgangsleistung von 1800 Watt und dem Schnellladesystem der perfekte Begleiterfür umweltbewusste Camper und Outdoor-Fans, die ein vielseitiges All-In-One-Setfür ihre Energiebedürfnisse suchen", zeigt sich Ricky Ma, Head of JackeryEurope, begeistert.Das neue Ultra-Charging-System des 1500 Pro ermöglicht eine besonders schnelleAufladung in nur zwei Stunden mit 230 Volt aus der Steckdose. Gleich schnellsorgen optional sechs Jackery SolarSaga 200W-Solarmodule für einen vollen Akku.Geladen stellt der Lithium-Ionen-Akku dann eine dauerhafte Ausgangsleistung von1800 Watt für die Versorgung elektronischer Geräte bereit.Sichere Stromversorgung immer und überallFür emissionsfreie Power in der Natur sorgt das mitgelieferte wetterfeste (IP67) Solarmodul SolarSaga 200W (https://www.amazon.de/Jackery-Solarpanel-netzunabh%C3%A4ngige-Stromversorgung-Outdoor-Abenteuer/dp/B09X2TGDCS) . Schnellaufgeklappt, punktet es dank IBC-Solarzellen mit sehr hohem Wirkungsgrad von 25Prozent und erzeugt bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu 50 Prozent mehrStrom als herkömmliche Module. Dazu verfügt der Solargenerator über einenintegrierten MPPT-Solarregler (Maximum Power Point Tracking), der zusätzlich denSolarertrag deutlich erhöht.Genau wie die anderen Produkte der Pro-Familie erweist sich auch der 1500 Proals besonders sicher, stoßfest und feuerbeständig. Dank des neuen Kühlsystemsauf Basis hochpräziser Chips und unabhängiger Sensoren zur Echtzeitüberwachungverschiedener Teile ist die Wärmeableitung rund 30 Prozent besser als bei denmeisten vergleichbaren Modellen. In Kombination mit dem patentiertenLuftkanalkonzept bleibt die Temperatur während des Betriebs stets konstant.