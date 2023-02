Exzellente Entwicklung Sedus Stoll AG ist weiter auf Wachstumskurs (FOTO)

Dogern (ots) - Ein Rückblick auf das Geschäftsjahr 2022 unterstreicht den

positiven Trend von Deutschlands größtem Büromöbelhersteller: Mit einem Umsatz

von ca. 236 Mio. Euro verzeichnet die Sedus Stoll AG ein Wachstum von +21% im

Vergleich zum Vorjahr und liegt damit deutlich über dem Marktwachstum der

Branche (+8% im Vergleich zum Vorjahr). Auch die Auftragseingangszahlen liegen

mit ca. 240 Mio. Euro auf Rekordniveau und bieten Rückenwind für den Start ins

neue Jahr.



"Die Sedus Stoll AG ist solide aufgestellt und damit sehr gut gerüstet für die

Zukunft", erklärt Daniel Kittner, Vorstand Technik und Entwicklung sowie

Marketing und Vertrieb der Sedus Stoll AG. "Wir haben in den letzten Jahren

trotz Pandemie und schwierigen Rahmenbedingungen konsistent antizyklisch in

Lösungen für New Work und moderne Arbeitsplatzkonzepte investiert. Diese

strategischen Entscheidungen zahlen sich heute aus: Die Gewinnung von

Großprojekten in Zusammenarbeit mit Fachhändlern im In- und Ausland zeigen das

deutlich."