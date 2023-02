WARBURG RESEARCH stuft Suedzucker auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 18,00 auf 18,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank weniger starker Belastung durch die Kosteninflation habe der Nahrungsmittelkonzern erneut seinen Ausblick angehoben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu kämen Neureglungen der EU für Pestizide, die Südzucker stützten. Das Unternehmen dürfte daher beim operativen Gewinn im Geschäftsjahr 2023/2024 am oberen Ende der bisherigen Schätzungen liegen./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 15,65EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: Suedzucker

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18,60

Kursziel alt: 18,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m