Landtourismus wieder im Aufwärtstrend / Urlaubsnachfrage steigt deutlich - Energiekosten belasten

Berlin (ots) - (DBV) Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in Deutschland

hat sich im Jahr 2022 von der Corona-Krise erholt, die Urlaubsnachfrage hat den

Stand des Jahres 2019 erreicht und teilweise sogar übertroffen. Das sind die

Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft für

Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus in Deutschland (BAG) zur

Marktsituation im Landtourismus. Der überwiegende Anteil der Betriebe (80

Prozent) gibt an, dass die Buchungszahlen im Vergleich zu 2019 unverändert bis

leicht gestiegen sind. Ein Drittel der Betriebe vermeldet eine gestiegene

Urlaubsnachfrage von bis zu 10 Prozent.



"Der Landtourismus ist ein wichtiges Standbein für viele landwirtschaftliche

Betriebe. Nach coronabedingten Schließungen unserer Ferienhöfe freuen wir uns,

dass die Gäste wieder Urlaub auf dem Bauernhof machen und Einblicke in moderne

Landwirtschaft erhalten", so der Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes Dr.

Holger Hennies.