Mustang Mach-E künftig auch mit LFP-Batterien lieferbar

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Beginnend mit dem Mustang Mach-E, wird Ford noch in diesem Jahrfortschrittliche LFP-Batterien (Lithium-Eisen-Phosphat) für vollelektrischeFahrzeuge anbieten- LFP-Batterien sind sehr langlebig, erfordern weniger kostspielige Materialienund haben eine verbesserte Schnell-Ladefähigkeit- Die Einführung von LFP-Batterien - als Alternative zuNickel-Kobalt-Mangan-Batterien - ermöglicht es den Ford-Kunden, ihr E-Fahrzeugmit genau den Batterie-Leistungsmerkmalen zu wählen, die auf ihreindividuellen Mobilitäts-Bedürfnisse abgestimmt sind- Ford investiert 3,5 Milliarden US-Dollar in den Bau eines LFP-Batteriewerks inMichigan/USAFord wird in Europa für den vollelektrischen Mustang Mach-E* noch in diesem Jahrinnovative Batterien mit LFP-Zellen einführen, im kommenden Jahr folgt dieVerwendung von LFP-Batterien für den F-150 Lightning in wichtigen globalenMärkten. Sowohl Ford-Nutzfahrzeuge als auch Ford-Pkw der nächsten Generationkönnen von LFP-Batterien angetrieben werden. LFP steht fürLithium-Eisen-Phosphat. LFP-Batterien sind sehr langlebig, tolerieren aufgrundihrer hohen Zyklenfestigkeit mehr Lade- und Entladevorgänge und laden auchschneller als zum Beispiel Batterien aus Nickel-Kobalt-Mangan (NCM). Außerdemlassen sie sich wegen der verwendeten Materialien kostengünstiger produzierenals NCM-Batterien. Die Kostenvorteile der LFP-Batterien könnten Ford helfen, dieVerkaufspreise seiner Elektrofahrzeuge stabil zu halten oder sogar zu senken. ImGegenzug ist die Energiedichte von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien bei gleichenAbmessungen grundsätzlich geringer als die von NCM-Batterien - und damit auchdie erzielbare Fahrzeugreichweite. Ein weiterer Vorteil der NCM-Batterien imVergleich zu LFP-Batterien ist ihre bessere Verträglichkeit von sehr tiefenTemperaturen. Allerdings kann die Kälteverträglichkeit von LFP-Batterien durchtechnische Maßnahmen deutlich verbessert werden.Dies ist der Link auf ein entsprechendes Ford-Video (in englischer Sprache), dasdie Unterschiede zwischen NCM- und LFP-Batterien erklärt:https://www.youtube.com/watch?v=Uwv8jega9NYFord-Kunden haben künftig die Wahl zwischen den BatterietypenDie Einführung von LFP-Batterien - als Alternative zu NCM-Batterien - ermöglichtes den Ford-Kunden, künftig ihr Elektrofahrzeug mit genau denBatterie-Leistungsmerkmalen zu wählen, die auf ihre individuellenMobilitäts-Bedürfnisse abgestimmt sind. Außerdem trägt dieLFP-Batterietechnologie dazu bei, die Abhängigkeit von Rohstoffen wie Nickel undKobalt zu verringern. Dies steht im Einklang mit der Absicht von Ford, sich inden Lieferketten für Nachhaltigkeit und für die Einhaltung der Menschenrechte zu