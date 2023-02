Amazon finanziert die weltweit erste gewerbliche Algenfarm zwischen Offshore-Windparks

Amsterdam, Niederlande (ots) -



- Algen bieten großes Potenzial zur Bekämpfung des Klimawandels - indem sie CO2

binden und die Biodiversität verbessern

- Algenfarmen zwischen Offshore-Windparks verwenden bisher ungenutzte Flächen

für die Bindung von CO2

- Die Algenzucht in Europa könnte bis 2040 potenziell Millionen Tonnen an CO2

pro Jahr reduzieren

- Algen lassen sich auch zur Herstellung von Verpackungen, Lebensmitteln und

Kleidung einsetzen



Amazon hat heute verkündet, die weltweit erste gewerbliche Algenfarm zwischen

Offshore-Windparks zu finanzieren. Das Projekt namens "North Sea Farm 1" wird in

einem Windpark vor der niederländischen Küste angesiedelt sein - mit dem Ziel,

die Algenzucht zu verbessern sowie das Potenzial von Algen zur Bindung von CO2

zu erforschen.





Durch Nutzung der Fläche zwischen Windparks trägt das Projekt dazu bei, dieAlgenzucht in der bereits stark genutzten Nordsee voranzutreiben. Würde dieAlgenzucht auf alle Flächen zwischen Windparks in der Nordsee ausgeweitet werden- voraussichtlich eine Fläche von 1 Million Hektar bis 2040 - könnten potenziellmehrere Millionen Tonnen CO2 im Jahr gebunden werden.Das Projekt wird von einem Konsortium aus Wissenschaftler:innen und Partnern ausder Algenindustrie unter Leitung der Non-Profit Organisation North Sea Farmers(NSF) durchgeführt und soll bis Ende 2023 in Betrieb genommen werden. DasKonsortium strebt an, dass North Sea Farm 1 als Vorbild für dieOffshore-Algenzucht auf der ganzen Welt dienen soll.Amazon stellt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, um die erste Algenzuchtfarmdieser Art zu errichten und so die Forschung zur CO2-Reduzierung durchAlgenanbau für ein Jahr zu unterstützen. Die Finanzmittel stammen aus dem 100Millionen US-Dollar schweren Right Now Climate Fund(https://sustainability.aboutamazon.com/environment/the-climate-pledge-fund) .Mit dem Fonds hat sich Amazon zur Unterstützung naturbasierter Lösungenverpflichtet. Diese Verpflichtung ist unabhängig von den Bemühungen von Amazon,das eigene Unternehmen zu dekarbonisieren. Über diesen Fonds hat Amazon 20Millionen Euro für Projekte in ganz Europa bereitgestellt, um die biologischeVielfalt zu fördern und die Natur in den Gegenden, in denen Amazon tätig ist, zuerhalten, wiederherzustellen und zu verbessern.Die weltweit erste gewerbliche Algenfarm, die zwischen Offshore-Windkraftanlagengebaut wirdNorth Sea Farm 1 soll einen Innovationsschub für die Offshore-Algenzuchtauslösen. Dank Amazon werden die erforderlichen Investitionen bereitgestellt, umdie Innovationsphase in Gang zu setzen und eine 10 Hektar große Algenfarm zu