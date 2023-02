Baden-Württemberg macht den Anfang Biogenes Flüssiggas als Erfüllungsoption für den Gebäudebestand anerkannt (FOTO)

Berlin (ots) -



- Novelliertes Erneuerbare-Wärme-Gesetz: Als erstes Bundesland erkennt

Baden-Württemberg biogenes Flüssiggas als Erfüllungsoption für den

Gebäudebestand an.

- Die Erfüllungsoption biogenes Flüssiggas beschleunigt insbesondere im

ländlichen Raum die Dekarbonisierung von Bestandsgebäuden.

- Jobst-Dietrich Diercks: "Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz in Baden-Württemberg hat

Vorbildcharakter für die Gesetzgebung in anderen Bundesländern."



Weitere Wärmeversorgungsoption für Heizungsmodernisierer in Baden-Württemberg:

Sie können die Nutzungspflicht von 15 Prozent erneuerbarer Energien beim

Heizungstausch in Bestandsgebäuden ab sofort auch mit biogenem Flüssiggas

erreichen. Denn: Als erstes Bundesland hat Baden-Württemberg den regenerativen

Energieträger als Erfüllungsoption für den Gebäudebestand anerkannt. Biogenes

Flüssiggas wird aus nachwachsenden Rohstoffen sowie auf Basis verschiedener

biogener Reststoffe und Abfälle hergestellt. "Die Novellierung des

Erneuerbare-Wärme-Gesetzes in Baden-Württemberg zeigt, dass biogenes Flüssiggas

für die erfolgreiche Energie- und Wärmewende insbesondere im ländlichen Raum

unverzichtbar ist", sagt Jobst-Dietrich Diercks, Vorstandsvorsitzender des

Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG) . "Durch den anteiligen Einsatz von

regenerativem Flüssiggas in Kombination mit einer modernen Flüssiggas-Heizung

lassen sich gebäudebezogen sofort rund 50 Prozent der CO2-Emissionen einsparen.

Dieser Klimaschutzeffekt ist vergleichbar mit einer vollständigen Modernisierung

der Gebäudehülle." Biogenes Flüssiggas besitzt dieselben chemischen

Eigenschaften wie gewöhnliches Flüssiggas - und lässt sich dadurch beliebig

beimischen.