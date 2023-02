iMetal Resources erhält Endauswertung der drohnengestützten Magnetikmessung über dem unweit der Konzession Gowganda West gelegenen Shining Tree Block

VANCOUVER, British Columbia – 16. Februar 2023 / IRW-Press / – iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) gibt den Erhalt der Endauswertung der Ergebnisse einer drohnengestützten Magnetikmessung bekannt, die über dem 565 Hektar großen Shining Tree Block 3,75 Kilometer westlich des von iMetal explorierten Konzessionsgebiets Gowganda West durchgeführt wurde. Die Messung wurde in den Monaten Oktober und November des Jahres 2022 absolviert. Anhand der Ergebnisse der Messung konnten vier vorrangige Zielzonen für die Goldexploration ermittelt werden.

Das zentrale Zielgebiet der Exploration ist Ziel 2, bei dem es sich vermutlich um einen strukturell kontrollierten, potenziell intrusiven (metavulkanischen) Komplex handelt, der durch nord-nordwestwärts verlaufende Verwerfungen versetzt und möglicherweise von einer nord-nordöstlich lokalisierten Ansammlung von Verwerfungszonen kontrolliert wird. Die Ergebnisse wurden anhand einer geophysikalischen Evaluierung des Grundgesteins (Abbildung 1) und mittels 3D-Inversionen (z.B. Abbildung 2) ausgewertet.

Chief Executive Officer Saf Dhillon kommentiert: „Dank der jüngsten Finanzierungsrunden konnten wir von iMetal die Explorationsarbeiten in unseren zusätzlichen Liegenschaften im Shining Tree District, die unmittelbar an unser Vorzeigeprojekt Gowganda West grenzen, endlich in Angriff nehmen. Wir sind mit den ersten Ergebnissen der drohnengestützten Magnetikmessung über unserem Shining Tree Block sehr zufrieden. Das Unternehmen plant nun, sämtliche Anomalien einer Geländeerkundung am Boden (Ground Truth) zu unterziehen. Wir werden uns zunächst auf Ziel 2 konzentrieren, wo wir unmittelbar nach der Schneeschmelze mit den Vorarbeiten für die mechanischen Grabungen und Bohrungen beginnen werden.“

Im Rahmen der Messung wurde Datenmaterial auf einer Flugstrecke von insgesamt 224 Kilometern erhoben. Es erfolgte eine eingehende Qualitätskontrolle und anschließend eine noch detailliertere Auswertung des Datenmaterials anhand der folgenden Teilschritte:

- Gesamt-Intensität des Magnetfeldes (TMI)

- TMI reduziert auf den nördlichen Magnetpol (RTP)

- TMI RTP - Berechnung der ersten Lotabweichung (1VD)