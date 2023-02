(neu: Aussagen aus Pressekonferenz zu Produktionsausbau, Neuigkeiten zum Air-India-Auftrag, Kursreaktion und Analysten)

TOULOUSE (dpa-AFX) - Die Engpässe in den Lieferketten bremsen den weltgrößten Flugzeugbauer Airbus weiter aus. "Es wird uns zwei Jahre kosten, das zu erreichen, was wir in einem Jahr erreichen wollten", sagte Airbus-Chef Guillaume Faury am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Toulouse. Für 2023 peilt der Manager jetzt die Auslieferung von 720 Verkehrsflugzeugen an - so viele wie ursprünglich schon für 2022 geplant. Zudem hält er die anvisierte Rekordproduktion von monatlich 75 Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo jetzt erst 2026 für realistisch. Dass der Hersteller seine Auslieferungspläne im vergangenen Jahr verfehlte, nannte Faury "frustrierend".

An der Börse wurden die Neuigkeiten mit Erleichterung aufgenommen. Seit Ende Januar hatte die Airbus-Aktie zeitweise deutlich verloren. Am Donnerstag legte sie bis zur Mittagszeit um rund drei Prozent auf 122,60 Euro zu und gehörte damit zu den drei stärksten Titeln im Dax . Im Vergleich zum Jahreswechsel beläuft sich der Kursgewinn auf rund zehn Prozent. Das Rekordhoch von 139,40 Euro aus der Zeit kurz vor der Corona-Krise ist aber noch ein Stück entfernt.