Ifo Homeoffice zieht Menschen aus Großstädten in den Speckgürtel

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeit im Homeoffice hat viele Menschen in Deutschland dazu veranlasst, ihren Wohnort zu verlegen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Ifo-Instituts und eines Immobilienportals, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.



Dies war demnach vor allem bei ehemaligen Großstädtern der Fall. "Unter den Personen, die die Großstadt verlassen haben, zogen 38 Prozent in den Speckgürtel", sagte Mathias Dolls, stellvertretender Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen. "30 Prozent zogen in kleinere Großstädte zwischen 100.000 und 500.000 Einwohnern."