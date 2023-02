Hannan erweitert Belen Cu-Au Porphyr-Entdeckung in Peru

16. FEBRUAR 2023, Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited (Hannan" oder das Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-l ... ) freut sich, ein Update über das Kupfer-Gold-Ziel Belen (Cu-Au") auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Valiente in Peru (Abbildung 1) bekannt zu geben, wo ein großes Feldteam in den letzten Monaten weiterhin aktiv war.

Der Cu-Au-Porphyr Belen befindet sich 19 km östlich der Gemeinde Tingo Maria in Zentralperu, innerhalb eines bisher unbekannten Porphyr-Epithermal-Kupfer-Gold-Mineralisierungsgürtels aus dem Miozän. Das Projekt Belen befindet sich in einem 140 km mal 50 km großen Gebiet, das als Projekt Valiente bezeichnet wird und in dem das Explorationsteam von Hannan mindestens sieben intrusionsbezogene Porphyr-/Epithermal-/Skarn-Ziele identifiziert hat, von denen Belen das am weitesten fortgeschrittene ist und hier näher beschrieben wird (Abbildung 1).

Höhepunkte:

- Geologie: Die Feldteams waren im letzten Quartal aktiv, wobei ein 10-köpfiges Explorationsteam die Explorationsziele bei Belen weiter ausbaute und verstärkte.

Die Mineralisierung wurde über einen erweiterten Bereich von 8 km bis 10 km Streich definiert.

Erste Anzeichen für die Entwicklung eines hochgradigen Systems bei Sortilegio mit Ergebnissen von bis zu 16,0 % Cu und 4,4 g/t Au aus einer Porphyr-Blockschürfprobe.

- Geophysik: Nach dem Abschluss einer aeromagnetischen Untersuchung mit einer Länge von 4.880 Linienkilometern auf allen zu 100 % unternehmenseigenen Bergbaukonzessionen bei Valiente Ende 2022 hat das Unternehmen vor kurzem eine geophysikalische Untersuchung mit einer Länge von 19,4 Linienkilometern mit induzierter Polarisation ("IP") auf dem Porphyr Ricardo Herrera und dem epithermalen Goldziel Vista Alegre durchgeführt und abgeschlossen. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald alle Daten verarbeitet und interpretiert worden sind.

- Genehmigungen: Die Genehmigungen für den Beginn der Declaracion de Impacto Ambiental (DIA") oder der Umweltverträglichkeitserklärung bei Belen wurden von den Behörden erteilt. Die DIA ist die wichtigste Umweltzertifizierung, die erforderlich ist, um in Peru Mineralexplorationsprogramme mit geringen Auswirkungen, einschließlich Bohrprogramme, durchführen zu können. In den kommenden Wochen wird ein multidisziplinäres Team mobilisiert werden. Die Arbeiten werden archäologische Untersuchungen, Workshops mit den Gemeinden und Verbindungsaktivitäten umfassen, um die erforderlichen Informationen zu sammeln, die für die Einreichung des Genehmigungsantrags bei der Generaldirektion für Umweltangelegenheiten im Bergbau des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau erforderlich sind.

- Weitere Ergebnisse der geophysikalischen IP-Untersuchungen, der Kartierung und der Kanalproben werden in Kürze veröffentlicht.

Michael Hudson, CEO, erklärte: "Trotz der politischen Herausforderungen, die Peru in den letzten Monaten erlebt hat, waren die Teams von Hannan weiterhin sehr aktiv vor Ort, und die positiven Interaktionen mit den lokalen Akteuren hielten an. Die Dynamik bei Valiente bleibt hoch. Die Arbeit unseres Feldteams setzt die erfolgreiche Erweiterung und Verfeinerung des Mineralsystems bei Belen fort. Die hochgradigen Kupfer-Gold-Brocken bei Sortilegio, innerhalb des Belen-Trends, zeigen das Potenzial eines neuen hochgradigen Ziels bei Sortilegio, und, was besonders wichtig ist, wir kartieren nun eine Mineralisierung auf einer großen Fläche. Dies wird durch die Erschließung des 4 km langen Basismetall-Gold-Skarn-Ziels östlich von Sortilegio innerhalb des 10 km langen zusammenhängenden porphyrischen Kupfer-Gold- und epithermalen Goldmineralsystems unterstrichen. Da wir die Genehmigungen für den Beginn unserer detaillierten Bohrgenehmigungen erhalten haben, sehen wir dem Jahr 2023 mit großer Begeisterung entgegen."

Geologische Diskussion

Auf dem Porphyr-Ziel Sortilegio wurde jetzt mit der detaillierten geologischen Kartierung begonnen (Abbildung 2), wobei 70 % des Gebiets (5 km²) kartiert wurden. Es wurden insgesamt 22 Schlitzproben auf 130,7 m entnommen, deren Ergebnisse noch ausstehen. Darüber hinaus wurden 450 Bodenproben entnommen, die mäßige bis starke Kupfer-(Gold)-Werte über 1.800 m mal 900 m aufwiesen (Abbildung 2). Es haben sich zwei Zonen von Interesse herauskristallisiert:

- Hornblende-Feldspat-Porphyr mit Diorit-Zusammensetzung, überlagert von phyllischer Alteration und sekundären Kupferoxiden (Abbildung 3), die in mehreren Felsblöcken in Bächen zu sehen sind. Die Analysen sind noch nicht abgeschlossen.

- Eine supergene Mineralisierung, die durch feine Körner von nativem Kupfer gekennzeichnet ist, befindet sich in einer Lamprophyre-Intrusion, die weitgehend mit der Kupferanomalie im Boden übereinstimmt und sich über eine Streichlänge von 1.800 m erstreckt.

Das Potenzial für eine hochgradige Mineralisierung bei Sortilegio wurde durch die Entdeckung von hochgradigen kupfer- und goldhaltigen massiven Goethitbrocken mit Resten von sekundärem Biotit hervorgehoben, wobei ein Brocken 16,0 % Cu und 4,4 g/t Au ergab (Abbildung 3). Insgesamt 147 Gesteinsbrocken reichten von <0,001 % Cu bis 16,0 % Cu und durchschnittlich 0,15 % Cu und <0,001 g/t Au bis 4,4 g/t Au und durchschnittlich 0,03 g/t Au.

Außerdem gibt es starke Hinweise auf ein 4 km langes Skarn-Ziel mit Gold-Basismetallen (die Belen-Skarn-Zone) nördlich und östlich von Sortilegio, wodurch sich die Ausdehnung des Mineralsystems auf 10 km erhöht (Abbildung 2). Der anomale Bodentrend verläuft parallel zu einer andinen Überschiebungsstörung und die ersten Bodendaten deuten auf einen Streichen von mehr als 4 km hin. In diesem Gebiet wurden 190 Bodenproben mittels pXRF und 90 Proben mittels Brandprobe analysiert. Die Ergebnisse reichen von 6 ppm Zn bis 2.031 ppm Zn und durchschnittlich 109 ppm Zn, 2 ppm Pb bis 266 ppm Pb und durchschnittlich 18 ppm Pb sowie <0,001 g/t Au bis 0,103/t Au und durchschnittlich 0,008 g/t Au.

Auf dem Porphyr-Ziel Riccardo Herrera (Abbildung 2) wurde eine detaillierte Kartierung über 9 Quadratkilometer abgeschlossen. Es wurde ein 850 m x 250 m großes Kupfer-Gold-Ziel identifiziert (wie hier berichtet). Eine aktualisierte geologische Interpretation wird nun durch die Kombination der Informationen aus der Oberflächengeologie, den magnetischen Daten aus der Luft und den kürzlich gesammelten geophysikalischen Pol-Dipol-IP-Daten abgeschlossen.

Valiente Geschichte

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Valiente befindet sich im zentralen Osten Perus, östlich der Stadt Tingo Maria (Abbildung 1). Das Gebiet zeichnet sich durch eine steile Topografie an der Ostflanke der Zentralkordillere mit Erhebungen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel (ü.d.M.) aus. Das Projekt wurde im Jahr 2021 im Rahmen eines umfangreichen, von Hannan initiierten Greenfield-Explorationsprogramms entdeckt.

Peru ist seit der vorkolonialen Zeit ein wichtiger Kupfer- und Goldproduzent. Zu den derzeit bekannten Goldvorkommen gehören orogenes Gold, porphyrisches Cu-Au, porphyrisches Au, porphyrisch-epithermales Übergangsgestein, epithermales Gestein und Seifengold. Das Projekt Valiente ist ein neuer porphyrisch-epithermaler metallogener Gürtel in den zentralen östlichen Anden. Das Projekt Valiente befindet sich weiter östlich als die meisten konventionellen Porphyrgebiete der Anden und weist regionale Ähnlichkeiten mit Lagerstätten wie dem großen Kupfer-Gold-Porphyr Bajo de Alumbrera in Argentinien auf. Es wird interpretiert, dass Valiente in einem tektonisch günstigen Gebiet entstanden ist, das mit einem bogen-obliquen Verwerfungssystem verbunden ist, das den Aufstieg von Magmen aus dem ozeanischen Bogen in die Transferzone so weit innerhalb des magmatischen Bogens begünstigt haben könnte.

Man geht davon aus, dass das Projekt Valiente aus einer sich überschneidenden Reihe von Porphyrzielen besteht, deren Zusammensetzung von konventionellen kalkalkhaltigen bis hin zu alkalischen Cu-Au-Mineralisierungen reicht (hier berichtet). Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb des Grundstücks sowohl hoch- als auch niedrigmagnetische und radiometrische Korrelationen existieren könnten. Eine detaillierte Auswertung, die die luftgestützten Daten mit litho-strukturellen 3D-Interpretationen und Ergebnissen von Bachsedimentproben (BLEG) kombiniert, wird derzeit durchgeführt.

Im Jahr 1984 führte Ingemmet, das peruanische geologische Institut, Kartierungen im zentralen Teil der Zentralkordillere in den Departements Huanuco und Ucayali durch. Das Gebiet wurde in den 1990er Jahren sporadisch von Gitennes, Newcrest, BHP, WMC und anderen erkundet, aber die Aufzeichnungen sind spärlich. Zu dieser Zeit war der Zugang zu dem Gebiet aufgrund der unvorhersehbaren Sicherheitsbedingungen und der schlechten Infrastruktur eingeschränkt.

Von 2020 bis 2021 startete Hannan ein Greenfield-Explorationsprogramm für porphyrische und epithermale Goldvorkommen in den Hochdschungelgebieten der Ostkordillere Perus, das die Zusammenstellung regionaler Datenbanken, die Erstellung von Zielen und Feldkartierungen umfasste. Hannan führte auch regionale Bachsedimentproben (feine Tonfraktion) durch. Die Erstellung von Zielgebieten ermöglichte die Definition von aussichtsreichen Gebieten, von denen eines der Valiente-Block war, der sich entlang der östlichen Flanke der Zentralkordillere im Department Ucayali befindet.

Im Jahr 2022 begannen die Feldarbeiten im Gebiet Belen, das einen kleinen Teil (4 %) von Hannans gesamtem Landbesitz bei Valiente ausmacht. In diesem Gebiet wurden mehrere geochemische Anomalien mit Diorit-Porphyr-Blöcken gefunden, die Quarzsulfid und Magnetit-Adern enthalten. Nachfolgende Kartierungen sowie Boden- und Gesteinsprobenahmen bei Belen während der letzten zwei Monate haben eine porphyrartige Alteration und Adern identifiziert.

Feld- und Sozialteams sind aktiv in dem Gebiet tätig, und Hannan verfolgt die Politik, Explorationsaktivitäten nur in Gebieten durchzuführen, die die volle Unterstützung der lokalen Interessengruppen haben.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Hannan-Geologen entnommen. Die Proben wurden mit Hilfe von rückverfolgbaren Paketen über Drittanbieter zu ALS in Lima transportiert. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden aufbereitet und analysiert. Die Probenvorbereitung umfasste die Zerkleinerung von 70 % auf weniger als 2 mm, den Riffelspalt von 250 g und die Pulverisierung des Spalts auf mehr als 85 %, der 75 Mikrometer passiert. Die Proben wurden mit der Methode ME-MS61 analysiert, einem Aufschluss mit vier Säuren, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgt mittels ICP-MS. Die Kanalproben werden als repräsentativ für die In-situ-Mineralisierung angesehen und die angegebenen Probenbreiten entsprechen in etwa der tatsächlichen Breite der Mineralisierung, während die Schürfproben von Natur aus selektiv sind und wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück darstellen. Das Gold wurde von ALS in Lima unter Verwendung einer Standardprobenvorbereitung und einer 25-g-Brandprobenladung analysiert.

Alle Bodenproben wurden von Geologen von Hannan unter Verwendung eines internen Protokolls für Bodenproben in Dschungelgebieten entnommen. Die Proben wurden anschließend mit einem tragbaren RFA-Gerät ("pXRF") nach einem von Hannan für das San-Martin-Projekt entwickelten Protokoll analysiert. Die Methode ist so konzipiert, dass das Risiko einer Kontamination und einer Störung des Bodens minimiert wird. In den meisten Fällen ist das Probenmedium der B-Horizont des Bodenprofils. Von jedem Standort werden nur 100 g Probenmaterial entnommen. Aus der Bodenprobe wird ein Pellet hergestellt, das getrocknet und mit einem pXRF analysiert wird. Zertifiziertes Referenzmaterial, Leerproben und Feldduplikate werden routinemäßig hinzugefügt, um die Qualität der pXRF-Daten zu überwachen. 10 % aller Proben werden an ALS in Lima geschickt, um die pXRF-Daten zu validieren. Gold wurde von ALS in Lima unter Verwendung einer Standardprobenvorbereitung und einer 25-g-Brandprobenladung analysiert.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen. Hannan gehört zu den zehn größten Explorationsunternehmen in Peru, gemessen an der Fläche des Landes.

Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

Weitere Informationen

www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin,

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten, einschließlich des neuartigen COVID-19-Virus; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbaubranche im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Nachrichten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

