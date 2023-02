Gold Royalty gibt Dividende für das erste Quartal 2023 bekannt und führt einen Plan zur Wiederanlage der Dividende ein

Vancouver, British Columbia - 16. Februar 2023 - Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ...) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors die Bardividende des Unternehmens für das erste Quartal 2023 in Höhe von 0,01 US$ pro Stammaktie beschlossen und einen Dividendenreinvestitionsplan (den "DRIP") verabschiedet hat.