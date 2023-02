Cellzome, GSK und EMBL Biotechnologische Forschung "Made in Germany" für eine bessere Versorgung mit innovativen Therapien (FOTO)

München/Heidelberg (ots) -



- Heidelberger Biotech-Unternehmen Cellzome erforscht seit über 20 Jahren die

molekularen Mechanismen in der Entstehung von Krebs- und Immunerkrankungen und

den Einfluss von Wirkstoffen darauf

- Als F&E-Einheit von GSK leistet Cellzome seit zehn Jahren einen entscheidenden

Beitrag zur Entwicklung von innovativen, maßgeschneiderten Arzneimitteln

- Enge Kooperation zwischen GSK/Cellzome und EMBL in einem der aktivsten

Life-Science-Netzwerke Europas ermöglicht erfolgreiche Translation von

molekularbiologischer Grundlagenforschung



Bei einer Jubiläumsveranstaltung des Biopharma-Unternehmens GSK und seinem

Tochterunternehmen Cellzome auf dem Campus des EMBL (Europäisches Laboratorium

für Molekularbiologie) am 15. Februar 2023 in Heidelberg sprachen die führenden

Vertreter der jeweiligen Unternehmen und Institutionen über Erfolgsrezept und

Zukunft der biotechnologischen Forschung für die Entwicklung von Innovationen.

Die Zusammenarbeit zwischen Cellzome und dem EMBL innerhalb des Life-Science

Netzwerks BioRN gilt als Leuchtturm-Beispiel dafür, wie Grundlagenforschung dank

Kooperation von Wissenschaft und Industrie zu innovativen Ansätzen in der

Behandlung von schweren Erkrankungen führt.