DB Regio Bus betreibt deutschlandweit in fast allen Verkehrsverbünden insgesamt rund 10 000 Busse, darunter sind 62 Elektrobusse. Die Fahrzeugflotte wird nach Angaben des Unternehmens bis Ende 2024 um 200 Batterie- und Brennstoffzellenbusse erweitert. Bis 2038 will die DB den letzten Dieselbus ausmustern, um 2040 als gesamtes Unternehmen klimaneutral zu sein./nif/DP/jha

KIEL/JEVER (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat erstmals eine größere Zahl Wasserstoffbusse bestellt. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, sollen die ersten Fahrzeuge Anfang 2024 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein fahren. Insgesamt sieht der Rahmenvertrag mit dem portugiesischen Hersteller Caetanobus die Lieferung von 60 Bussen bis 2026 vor. Das Auftragsvolumen liegt laut Mitteilung bei 40 Millionen Euro. Mit einer Tankfüllung Wasserstoff können die Fahrzeuge den Angaben zufolge zwischen 350 (Winter) und 550 (Sommer) Kilometer weit fahren.

Deutsche Bahn bestellt 60 Wasserstoffbusse in Portugal

