AgentConf - Größte alpine Entwicklerkonferenzen ausverkauft!

--------------------------------------------------------------

AgentConf - die Konferenz für Softwareentwickler und Innovatoren Jetzt tei

lnehmen

https://agent.sh/

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dornbirn, Lech (ots) - AgentConf - die führende Entwicklerkonferenz inVorarlberg mit globaler ReichweiteDie AgentConf, die jährliche Entwicklerkonferenz zu den Themen "JavaScript,React, WebDev & AI", ist ausverkauft. Über 200 Software-Entwickler und 24international bekannte Referentinnen von Google, Facebook und Valantic nehmen ander Konferenz teil. Die AgentConf (http://agent.sh) ist ein 2x2-tägiges Eventmit Fachvorträgen in Dornbirn und Skifahren in Lech. Die Veranstaltung findetvom 23.02 bis 26.02.2023 statt.Die AgentConf (http://agent.sh/) stärkt das Wissen global und zieht jedes JahrExperten aus der Region und internationalen Unternehmen an. Die Konferenzfördert die starke digitale Community in Vorarlberg und die innovativeOpen-Source-Szene mit erfolgreichen Geschäftsmodellen in Vorarlberg und Wien.Max Stoiber, Serienunternehmer und Gründer der Firma Stellate, erklärt: "DieAgentConf ist meine Lieblingskonferenz aller Zeiten."Spaltung in der Wirtschaft sichtbarDie Organisatoren der AgentConf erklären, dass sich in der Wirtschaft eineSpaltung in zwei große Gruppen gibt: Unternehmen, die es geschafft haben, mitder Digitalisierung Geld und neuen Wert zu schaffen, und Unternehmen, für dieneue Technologien primär Führungsprobleme und Kosten bedeuten. Zu den mutigenund agilen Organisationen gehören überraschenderweise aber nicht nurFachunternehmen, sondern auch große internationale Consumer-Marken, etablierteForschungs- und Prüfzentren, große Banken und internationale Energieversorger.Es hängt offensichtlich von einzelnen Menschen ab: Das starke Wachstum aninternationalen Teilnehmenden (+14,4%) zeigt, dass die AgentConf für dieWirtschaft von großer Bedeutung ist.Die AgentConf ist ein Beispiel für den Anstieg an internationalen Buchungen, derdie Sichtbarkeit der Region auf internationaler Ebene stärkt. Die Konferenzzieht jedes Jahr Referenten an, die die hohe Lebensqualität schätzen, aber auchdas Potenzial der Bodensee-Region als Geschäftsstandort erkennen. Trotzdem gibtes noch Verbesserungsbedarf in den Bereichen Gehälter und Entschiedenheit zurTechnologisierung. "Performance-Marketing und AI sind die großen Chancen fürUnternehmen. Es ist jetzt die Zeit in Menschen und Systeme zu investieren - dahier die nächste große Welle bevorsteht." erklärt Guntram Bechtold,