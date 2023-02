Fazit:

Schlusskurse oberhalb der Kaufmarke von 42,00 US-Dollar könnten eine Rallye bei der GM-Aktie befeuern, Ziele lägen dann bei 45,28 und 53,07 US-Dollar vor. Ein direkter Durchmarsch an die Rekordstände kann aufgrund eines nicht unerheblichen Widerstandes um 47,01 US-Dollar allerdings nicht favorisiert werden, zuvor dürfte eine kleine Pause in diesem Bereich eingelegt werden. Ob ein kurz- oder längerfristiges Investment angestrebt wird, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW9QG7 zurückgegriffen werden. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beliefe sich dann auf 180 Prozent, Ziele im Schein lägen rechnerisch bei 0,73 und 1,46 Euro vor. Eine Verlustbegrenzung sollte aber noch unterhalb der Triggermarke liegen, hier könnte ein Niveau um 40,00 US-Dollar angesetzt werden. In dem Schein würde sich dann ein äquivalenter Stopp von 0,23 Euro ergeben.