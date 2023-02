DZ BANK stuft COMMERZBANK AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Commerzbank nach Zahlen von 10,00 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Timo Dums bescheinigte dem Institut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides Schlussquartal. Auch 2023 dürfte die Bank weiter von steigenden Zinsen profitieren. Positiv merkte er zwar Fortschritte in der Konzernstrategie an, allerdings bleibe der Vorstand mit Blick auf Maßnahmen in den kommenden Monaten eher vage./tav/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 12:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 12:25 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +9,51 % und einem Kurs von 11,28EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Timo Dums

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m