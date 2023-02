Erfolgreicher Auftakt der AI Founders / Inkubatorprogramm der Campus Founders geht im April in die nächste Runde (FOTO)

Heilbronn (ots) - AI Founders , das bedeutet zwölf intensive Wochen, in denen

zehn Gründerteams ihre KI-bezogenen Geschäftsideen schärfen. Gestern

präsentierten sie ihre Ergebnisse vor rund 100 Gästen und Investoren aus ganz

Deutschland. Damit endete im Science Center experimenta, dem architektonischen

Wahrzeichen Heilbronns, die erste Auflage des 2022 gestarteten

Inkubatorprogramms der Campus Founders. In diesem Jahr sind gleich zwei weitere

Durchläufe der AI Founders geplant. Der erste startet bereits im April, die

Bewerbungsphase läuft.



Mit dem Inkubatorprogramm bringen die Campus Founders talentierte

KI-Expertenteams in die wirtschaftlich starke Region und heben das Heilbronner

Startup-Ökosystem auf internationales Niveau. "Ich bin beeindruckt, wie weit die

Teams in der Entwicklung ihrer KI-basierten Visionen in kürzester Zeit gekommen

sind. Es ist inspirierend zu sehen, wie groß die jungen Gründer:innen denken und

mit welcher Leidenschaft sie ihre unternehmerische Reise beschreiten", zieht

Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders, Bilanz.