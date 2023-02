Shanghai / Munich (ots) - Aiways est synonyme de mobilité moderne et durable. En

se concentrant sur les véhicules purement électriques et les solutions

logicielles et d'assistance au conducteur innovantes, la jeune marque de

Shanghai relève les défis de l'avenir. Le nouveau sentiment " Electric State of

Mind " visualise ce changement et l'associe à des pistes de réflexion globale

sur le thème de la mobilité électrique.



Le passage à la mobilité électrique n'est pas seulement du point de vue

technologique le plus grand changement qui ait jamais eu lieu dans l'industrie

automobile. En effet, d'un point de vue émotionnel, il apporte également de

nouveaux défis : il commence par des unités de mesure bien connues et va au-delà

des habitudes telles que les changements de vitesse ou les bruits familiers

jusqu'à un carburant complètement modifié.





Pour beaucoup, le passage à la mobilité électrique signifie sortir de sa zone deconfort.Le changement est un défi pour l'homme. Le changement est souvent lié àl'incertitude. On est donc enclin à ne pas sortir de sa propre zone de confortet à percevoir le changement comme une menace. L'adaptation à un changementfondamental et à de nouvelles conditions pose donc parfois des problèmes.Surtout parce que les changements sont souvent associés à des pertes, que cesoit en termes de stabilité ou de croyances personnelles." Il peut être difficile de dire au revoir à des choses familières et des'engager dans l'inconnu ", explique Alexander Klose, vice-président exécutifdes opérations à l'étranger chez Aiways. " La mobilité électrique est encoremarquée par des préjugés chez de nombreuses personnes. Cette attitude négativegarantit que les nouvelles possibilités ne soient pas reconnues et qu'uneinfluence positive sur le comportement d'utilisation personnel ne soit pasperçue. "" Electric State of Mind " est synonyme d'équilibre, de concentration et dedétente.En effet, les avantages de la mobilité électrique sont multiples et ne serésument pas à sa grande efficacité, à la réduction des besoins énergétiques quien découle et à l'amélioration correspondante de son impact sur l'environnement.Dans un monde en constante évolution, le passage à la mobilité électrique peutégalement apporter plus d'équilibre, de concentration et de détente - c'estpourquoi Aiways a fait de cette caractéristique le thème principal de lacampagne de lancement des relations publiques du nouveau coupé SUV Aiways U6 : "Electric State of Mind ".Le " Electric State of Mind " est un état dans lequel nous nous sentons pluséquilibrés, plus concentrés et plus détendus que jamais. Un état qui nous permetd'utiliser notre énergie pour ce qui est vraiment important. Inspirez. Écoutez.Relâchez. Avec " Electric State of Mind ", nous voulons nous concentrer sur cequi rend l'expérience de la possession et de la conduite d'un véhiculeélectrique - plus précisément le coupé SUV Aiways U6 - si spéciale : lasatisfaction. Non seulement avec la certitude de contribuer à la transition versun avenir durable, mais aussi en conduisant sa voiture.Aiways va créer un " Electric State of Mind " à tous les points de contact.La satisfaction est la deuxième étape. Il faut d'abord surmonter l'incertitudeet éveiller le désir de changement. Pour y parvenir, Aiways lancera en parallèlele lancement médiatique du nouveau coupé SUV U6 " Electric State of Mind " entant que campagne de relations publiques qui couvrira différents médias.Le nouveau modèle de style de vie signifiera beaucoup de choses différentes pourdifférents groupes cibles. En tant que marque, Aiways est également synonyme debeaucoup de choses : des protagonistes différents, des idées révolutionnaires etdes idéaux durables. " Electric State of Mind " raconte donc des histoires surla mobilité durable et une entreprise qui donne un nouvel élan. Electric Stateof Mind sera bien plus qu'un simple récit du voyage d'Aiways.La campagne parlerade personnes qui sont prêtes à changer les choses et à inspirer les autres à lefaire.