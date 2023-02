Wirtschaft Post wehrt sich gegen 15-Prozent-Forderung von Verdi

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Post-Chef Frank Appel wehrt sich gegen die Forderung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nach 15 Prozent mehr Lohn. "Die Forderung von 15 Prozent in zwölf Monaten umzusetzen, würde unser Post- und Paketgeschäft in Deutschland aufs Spiel setzen - das ist keine Übertreibung", sagte Appel dem Nachrichtenmagazin Focus.



Sein Vorstand habe das "umfangreichste Tarifangebot" in der Geschichte des Unternehmens vorgelegt, so Appel. "Wer glaubt, dagegen zum Streik aufrufen zu müssen, macht einen historischen Fehler und wird der Belegschaft letztlich schaden." Er könne "sehr gut nachvollziehen, dass sich viele Menschen zurzeit fragen, wie sie angesichts von Inflation und hohen Energiepreisen über die Runden kommen sollen".