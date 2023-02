Seit Oktober letzten Jahres befindet sich die Dow-Aktie in einem intakten Aufwärtstrend und erreichte wie zuvor favorisiert den Zielbereich um 60,00 US-Dollar. Dort ist das Wertpapier allerdings auf einen nicht unerheblichen Widerstand gestoßen, wie die Kursreaktion der letzten Tage und die damit verbundenen Abschläge zeigen. Gut möglich, dass an dieser Stelle nun eine gesunde Konsolidierung startet und etwas Druck vom Kessel nimmt. Ein direkter Kursanstieg über 60,00 US-Dollar dürfte nur mit erheblichen Kapitalzuflüssen gelingen, die sich derzeit allerdings auch nicht andeuten, wie das Handelsvolumen beweist.

Abwärtstrend überwunden

Obwohl Dow erst kürzlich seinen mittelfristigen Abwärtstrend bestehend seit April letzten Jahres überwunden hat und dadurch ein klares Kaufsignal vorliegt, käme eine gesunde Konsolidierung zunächst in den Bereich von 58,80 und darunter 56,43 US-Dollar durchaus gelegen. Dort könnten dann bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung wieder erste Long-Positionen in den Fokus rücken. Sollte dagegen ein unmittelbarer Ausbruch mindestens über 61,00 US-Dollar gelingen, könnten Kursgewinne an 61,86 US-Dollar folgen und die im Juni gerissene Kurslücke schließen. Ein weiteres Ziel darüber läge im Bereich von 65,30 US-Dollar.