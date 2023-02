Es könnte schlechter laufen. Die Commerzbank-Aktie zündet am heutigen Donnerstag (16.02.) den Kursturbo und schwingt sich hierbei auch über die eminent wichtige Marke von 11 Euro auf.

Die Commerzbank legte heute frische Quartalsergebnisse vor, hatte von diesen abgesehen aber noch die eine oder andere positive Nachricht im Gepäck. Im Ergebnis jagte die Aktie über das letzte Verlaufshoch und generierte damit ein frisches Kaufsignal. Dessen eindrucksvolle Entfaltung ist derzeit zu beobachten.



Starke Quartalsergebnisse, ein positiver Ausblick auf 2023 und dazu die in Aussichtstellung einer Dividende und die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms kreierten zusammen eine Gemengelage, die die Kauflust der Börsianer anfachte. Dass sich das Ganze zudem vor dem Hintergrund eines stabilen Gesamtmarktes abspielte, sorgte für weiteren Schub.

Der Commerzbank gelang es, das letzte Verlaufshoch bei knapp 10,6 Euro zu überwinden und sich so den Weg in Richtung 11 Euro freizukämpfen. Aktuell ist eine vielversprechende Ausbruchsbewegung über die 11 Euro hinweg zu beobachten. Damit steigen die Chancen auf einen Durchmarsch in Richtung 12 Euro. Um das aktuell zu beobachtende Momentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer im besten Fall auf 10,6 Euro begrenzt bleiben.