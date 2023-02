Klondike Gold erwirbt 689 Bergbauclaims und erweitert Projekt Klondike District um 27%

Bei Abschluss der Transaktion wird Klondike Gold die Größe seines Konzessionsgebiets Klondike District, in dem die rohstoffreichen Klondike-Goldfelder liegen, um 27% vergrößert und die direkte Eigentümerschaft an insgesamt 3.913 Quarzclaims (vergrößert von vormals 3.078) in einem zusammenhängenden, den Bezirk umfassenden Konzessionsgebiet von 727 Quadratkilometer (vergrößert von vormals 585) haben.

Die Konditionen des Grundstückskaufvertrags über Klondikes Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an C2Cs Quarz- und Sulfurkonzessionsgebieten sowie Explorationsdaten aus 12 Jahren lauten wie folgt:

- Ausgabe von 1 Mio. Stammaktien des Unternehmens an C2C; und

- Gewährung einer Nettoschmelzabgabe von 1% an C2Cs Quarz- und Sulfurkonzessionsgebieten an C2C, wobei Klondike Gold die Hälfte der Nettoschmelzabgabe (also eine Nettoschmelzabgabe von 0,5%) jederzeit in bar für 500.000$ von C2C zurückkaufen kann. Die Quarz- und Sulfurkonzessionsgebiete unterliegen jeweils Nettoschmelzabgabenverpflichtungen von 2%, wobei Klondike Gold das Recht hat, die Hälfte (bzw. 1%) jeder Nettoschmelzabgabe für eine Millionen Dollar (1.000.000 $) in bar zu kaufen und außerdem ein Vorkaufsrecht über die restlichen 1% hat.

Peter Tallman, CEO von Klondike Gold, sagte: „Wir freuen uns über die Möglichkeit, unser Landpaket, das die rohstoffreiche Südostseite des Klondike District umfasst, zu einer zusammenhängenden, den Bezirk umspannenden Claimgruppe zusammenzulegen. Das Claimpaket wird systematische Exploration, Bewertung und Einstufung der Goldziele im gesamten Bezirk sowie ein besseres geologisches Verständnis der Variationen und der potenziellen Zoneneinteilung ermöglichen. Klondike Gold ist davon überzeugt, dass es großes Potenzial für zahlreiche Entdeckungen gibt, und dass diese Zusammenlegung eine hervorragende Möglichkeit ist, die bestmöglichen Ziele zu testen.“