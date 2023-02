Es ist lange her, dass EcoGraf (ASX EGR / WKN A2PW0M) mit der Entwicklung des Graphitprojekts Epanko begonnen hat und das Projekt bis zu einer bankfähigen, höchsten Standards entsprechenden Machbarkeitsstudie brachte. Nach einer langen Unterbrechung, hauptsächlich aufgrund der politischen Situation in Tansania, wo sich die Liegenschaft befindet, kam vergangenes Jahr aber wieder Bewegung in die Angelegenheit.

Zuletzt wurde ein Rahmenabkommen für die Erschließung und den Betrieb des Epanko-Projekts mit der Regierung Tansanias ausgehandelt, dessen Unterzeichnung allerdings noch aussteht. Heute meldete Ecograf aber nun, dass man im Zusammenhang mit dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens, das es möglich machen soll, die Rahmenvereinbarung zu unterzeichnen, zusammen mit der Regierung des ostafrikanischen Landes übereingekommen ist, die Registrierung von Duma TanzGraphite Limited in die Wege zu leiten. Diese neue Gesellschaft soll, so der Plan, Entwicklung und Betrieb des Projekts in Zukunft verantworten.

Wie EcoGraf zudem meldete, traf man sich vor Kurzem in Kapstadt auch mit mehreren, wichtigen, potenzielle Abnahmepartnern und Projektfinanzierern, die auch anerkannten, so das Unternehmen, dass Tansania wichtige und richtige Schritte unternommen habe, um die Entwicklung neuer Minenprojekt zu unterstützen. Auch die Bedeutung sei betont worden, zusätzliches Angebot an qualitativ hochwertigem Naturgraphit – wie Epanko es biete – sicherzustellen, um die schnell wachsende, globale Nachfrage aus dem Elektromobilitätssektor bedienen zu können.

Im Anschluss an diese positiven Treffen, so EcoGraf, habe man dann in Tansania mit der Regierung gesprochen und dem Minister für Mineralien, dem ehrenwerten Herrn Doto Biteko, und dem Verhandlungsteam der Regierung für Epanko einen Bericht zum Graphitmarkt und sowie ein technisches Briefing unterbreitet. Das Verhandlungsteam und der Minister sind dabei, den Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die Rahmenvereinbarung voranzubringen, erklärte EcoGraf weiter.

Das Graphitprojekt Epanko stellt eine langfristige, erweiterbare Quelle qualitativ hochwertigen Naturgraphits dar, mit dem sowohl die globalen Märkte beliefert werden könnten als auch das vertikal integrierte Batterieanodenmaterialgeschäft von EcoGraf. Insofern wäre es eine äußerst positive Entwicklung, sollte das Unternehmen dieses Jahr signifikante Fortschritte in Tansania machen. Wir bleiben auf jeden Fall dran.

