WEKA führt neues globales Vertriebspartnerprogramm unter der Bezeichnung WEKA X ein

Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), High-Performance-Computing (HPC) und andere leistungsintensive Workloads verändern die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten speichern, verwalten, verarbeiten und analysieren; gleichzeitig nimmt die Nutzung der Cloud weltweit zu. Diese Technologien der nächsten Generation belasten die traditionellen Datenarchitekturen und verstärken den Bedarf an deutlich höherer Leistung, extremer Skalierbarkeit, besserer Datenportabilität und nach einem einfacheren, nachhaltigeren Ansatz bei der Datenverwaltung. Die WEKA Data Platform wurde speziell für die Leistungs- und Skalierungsanforderungen leistungsintensiver Workloads in der Cloud, im Edge- und On-Premise-Bereich sowie in hybriden Cloud-Umgebungen entwickelt.

„Der Markt hat einen Wendepunkt erreicht. Unternehmen wollen Technologien der nächsten Generation wie KI und ML nutzen, um bisher unüberwindbare Herausforderungen zu lösen und entscheidende Durchbrüche in Forschung und Entdeckung zu erzielen. Sie erkennen schnell, dass ihre veralteten Datenarchitekturen sie dabei behindern", erklärte Jonathan Martin, Präsident von WEKA.„Dies führt dazu, dass der gesamte Datenbestand der Unternehmen, wie wir ihn bisher kannten, komplett überdacht und ersetzt wird – eine entscheidende Chance für den Vertriebskanal. WEKA besitzt den X-Faktor, den Sie brauchen, um davon zu profitieren."