FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 17,10 auf 17,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Zuckerproduzent habe die Ergebnisprognose zum vierten Mal innerhalb der vergangenen zehn Monate angehoben, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zuletzt höhere Annahme für das operative Ergebnis (Ebit) dürfte von den Energiekosten herrühren. Diese blieben vor dem Hintergrund des fortdauernden Kriegs in der Ukraine aber eine relevante Komponente der Unsicherheit. Nichtsdestotrotz habe sich die Gasversorgung in rein quantitativer Hinsicht mit Blick auf die auskömmlichen deutschen Speicherstände deutlich entspannt. Seiner Ansicht nach stehen die "Zucker-Ampeln" für die kommenden zwölf Monate "klar auf Grün". In operativer Hinsicht hätten sich mit den zuletzt wieder auf mehr als 800 Euro je Kubikmeter gestiegenen Ethanolpreise auch die Geschäftsaussichten für die Beteiligungen CropEnergies und Agrana Stärke verbessert. Hier gelte es aber, die weiteren Entwicklungen der politischen Rahmenbedingungen, insbesondere das Mercosur-Abkommen, im Auge zu behalten./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 13:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 13:27 / MEZ

