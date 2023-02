TOULOUSE - Die Engpässe in den Lieferketten bremsen den weltgrößten Flugzeugbauer Airbus weiter aus. "Es wird uns zwei Jahre kosten, das zu erreichen, was wir in einem Jahr erreichen wollten", sagte Airbus-Chef Guillaume Faury am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Toulouse. Für 2023 peilt der Manager jetzt die Auslieferung von 720 Verkehrsflugzeugen an - so viele wie ursprünglich schon für 2022 geplant. Zudem hält er die anvisierte Rekordproduktion von monatlich 75 Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo jetzt erst 2026 für realistisch. Dass der Hersteller seine Auslieferungspläne im vergangenen Jahr verfehlte, nannte Faury "frustrierend".

FRANKFURT - Milliardengewinn und erste Dividende nach mehreren Nullrunden: "Die Commerzbank ist wieder da", frohlockt Konzernchef Manfred Knof bei der Bilanzvorlage am Donnerstag. Am Freitag könnte zudem der Wiederaufstieg in die erste deutsche Börsenliga perfekt gemacht werden. Doch der 2021 angetretene Manager warnt zugleich vor Übermut: "Wir wissen, dass wir noch eine lange und anspruchsvolle Wegstrecke vor uns haben, bis wir die selbstgesteckten Ziele erreichen und im Idealfall sogar übertreffen." An der Börse kam das gut an - die Aktie legte deutlich zu.

ROUNDUP: Schnapskonzern Pernod Ricard wächst kräftig dank Preiserhöhungen

PARIS - Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr Aufwind von höheren Preisen und dem schwachen Euro bekommen. Der Umsatz legte in den sechs Monaten bis Ende Dezember um 19 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro zu, wie der Anbieter von Marken wie Jameson, Absolut oder Havana Club am Donnerstag in Paris mitteilte. Aus eigener Kraft, das heißt ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen, wäre der Erlös um 12 Prozent geklettert, hieß es. Zehn Prozentpunkte Wachstum kamen allein aus Preiserhöhungen. Der Kurs der Pernod-Ricard-Aktie zog am Vormittag um rund fünf Prozent an und lag damit an der Spitze des Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50 .

ROUNDUP: Nestlé wächst kräftig - Preise sollen weiter steigen

VEVEY - Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist im vergangenen Jahr wegen teils kräftiger Preiserhöhungen deutlich gewachsen. Der Umsatz stieg um 8,4 Prozent auf 94,4 Milliarden Schweizer Franken (95,5 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Wachstum war etwas höher als vom Management avisiert. Für dieses Jahr kündigte Nestlé weitere Preiserhöhungen an.

ROUNDUP: Relx erhöht nach starkem Jahr Dividende und will Aktien zurückkaufen

LONDON - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx will nach einem erfolgreichen Jahr die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen. 2022 konnte der Vorstand Umsatz und operativen Gewinn deutlich ausbauen, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Anleger zeigten sich erfreut über die Ankündigungen und ließen die Relx-Aktie am Morgen auf ein Rekordhoch schnellen.

ROUNDUP: Hella hofft 2023 auf Rekordumsatz - Aktie legt zu

LIPPSTADT - Der Autozulieferer Hella erhofft sich dank guter Auftragslage im laufenden Jahr einen Rekordumsatz. Dabei will das unter der Dachmarke Forvia agierende Unternehmen erstmals die Marke von 8 Milliarden Euro knacken und den Umsatz bestenfalls noch weit darüber hinaus treiben. Firmenchef Michel Favre erwartet dabei auch eine "solide Verbesserung" beim Betriebsergebnis und der freien Barmittel. Zwar sei zu erwarten, "dass die Volatilitäten im Marktumfeld weiter anhalten", sagte er laut Mitteilung. "Gerade mit Blick auf unser solides Auftragsbuch bleiben wir aber optimistisch für die Zukunft".

Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Jost Werke mit Umsatz- und Gewinnrekord - Aktie steigt -ROUNDUP: Nordex will mit Sachkapitalerhöhung Schulden abbauen - Aktie legt zu -ROUNDUP: Nach Kabelpanne kommt der Verdi-Streik - Flug-Chaos geht weiter -ROUNDUP/Kreise: VW-Beschluss zu Elektro-SUV für Wolfsburg steht -CTS Eventim übertrifft Erwartungen bei Umsatz und operativem Gewinn 2022 -Cisco überrascht mit großem Optimismus - Aktienkurs steigt kräftig -Linde-Konkurrent Air Liquide will nach starkem Jahr die Profitabilität steigern -Schneider Electric mit Rekordwerten - Optimistisch für 2023 -Renault will erneut profitabler werden - Zahlt trotz Verlust wieder Dividende -Adeyemi-Traumtor lässt BVB jubeln: Heimsieg gegen Chelsea -Airbus findet neuen Finanzchef beim Kunststoffkonzern Covestro -Infineon: Grünes Licht für neue Fabrik in Dresden

-Uniper verkauft Handelsgeschäft mit Schiffskraftstoffen auf Arabischer Halbinsel -Bausparkasse Schwäbisch Hall mit starkem Plus

-Webseiten deutscher Flughäfen gestört

-Aldi will in Großbritannien in diesem Jahr 6000 neue Jobs schaffen -Auftakt zu Verhandlungen über Haustarif bei Commerzbank-Tochter ComTS -ROUNDUP: Gasspeicher-Füllstand sinkt nur leicht - Anlagen sind gut gefüllt -Braun fordert Suche nach verschwundenen Wirecard-Milliarden -Luftsicherheitsunternehmen: Verdi-Streik nicht nachvollziehbar -Deutsche Bahn bestellt 60 Wasserstoffbusse in Portugal -Bremerhavener Tiefkühlkosthersteller Frosta steigert 2022 Umsatz -Wissing hält Bahnlinie Rail Baltica für sicherheitsrelevant -EuGH verurteilt Griechenland wegen Luftverschmutzung

-Linken-Chefin: Notfalls leere Gebäude für Geflüchtete beschlagnahmen -Pflicht zu Lagerhaltung für bestimmte Medikamente geplant -Arbeitsgericht: Weitere Klage von Ex-RBB-Spitzenpersonal eingegangen -ROUNDUP: Rathausstürmer, Schlipsjäger, Wildpinkler: Der Karneval ist zurück°

